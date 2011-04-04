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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:23
V2 написав: jay2004 написав:
На ум приходит СЕП через А-Банк, Форвард, Приват (3 грн)...
Приват, наче, вже 0,5%.
Зверніть ще увагу на Альфу.
В Альфе - нету счётов(((. Исторически, не сложилось...
Приват - 0,5% на 2620. А на 2600 (юр.лица) - так и осталось 3 грн.
Если не прав - поправьте, плиз.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:45
jay2004 у универсала был платный сэп, как сейчас не слежу
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:47
Приват за платёж на юрлицо комиссия 0,5%, но максимум 200 гривен. До 145000 гривен можно одним платежом за раз за 200 гривен
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:41
jay2004 написав:
В предверии окончательного снижения депоставок, решил диференцироватся в бетон. Поэтому прошу помощи, комрады: нужно перегнать полляма на юр. лицо (в виде благодийного фонда). Нужно обойти финмон (до 150к грн за операцию). На ум приходит СЕП через А-Банк, Форвард, Приват (3 грн)... Кто ещё? и везде будет бесплатно (вышеперечисленное)? Может Мегабанк, Универсал?
У якій банці відкритий рахунок цієї "організації"? Часто бувають особливі умови для перекидки у межах банки. Також, я не спеціаліст у замішуванні бетону, але купівля нерухомості шляхом внесення благодійного внеску викликає у мене багато питань.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:08
jay2004 написав:
В предверии окончательного снижения депоставок, решил диференцироватся в бетон. Поэтому прошу помощи, комрады: нужно перегнать полляма на юр. лицо (в виде благодийного фонда). Нужно обойти финмон (до 150к грн за операцию). На ум приходит СЕП через А-Банк, Форвард, Приват (3 грн)... Кто ещё? и везде будет бесплатно (вышеперечисленное)? Может Мегабанк, Универсал?
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:19
jay2004 написав:
В Альфе - нету счётов(((. Исторически, не сложилось...
А что мешает? Это, на мой взгляд, самый удобный банк для СЕП
А в Привате на 2600 (юр.лица) - так и осталось 3 грн.
Да. Сегодня кучу платежей отправляла, все по 3грн.
Исключение ЕСВ - там 1% от суммы платежа.
Жадность и Отвага!
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