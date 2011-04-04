Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
jay2004 написав:В предверии окончательного снижения депоставок, решил диференцироватся в бетон. Поэтому прошу помощи, комрады: нужно перегнать полляма на юр. лицо (в виде благодийного фонда). Нужно обойти финмон (до 150к грн за операцию). На ум приходит СЕП через А-Банк, Форвард, Приват (3 грн)... Кто ещё? и везде будет бесплатно (вышеперечисленное)? Может Мегабанк, Универсал?
У якій банці відкритий рахунок цієї "організації"? Часто бувають особливі умови для перекидки у межах банки. Також, я не спеціаліст у замішуванні бетону, але купівля нерухомості шляхом внесення благодійного внеску викликає у мене багато питань.
jay2004 написав:В предверии окончательного снижения депоставок, решил диференцироватся в бетон. Поэтому прошу помощи, комрады: нужно перегнать полляма на юр. лицо (в виде благодийного фонда). Нужно обойти финмон (до 150к грн за операцию). На ум приходит СЕП через А-Банк, Форвард, Приват (3 грн)... Кто ещё? и везде будет бесплатно (вышеперечисленное)? Может Мегабанк, Универсал?
Укргаз - задурно, Моня 190 грн, УкрСиб - 2 грн, але не точно.