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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1033103410351036
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:23

  V2 написав:
  jay2004 написав:На ум приходит СЕП через А-Банк, Форвард, Приват (3 грн)...

Приват, наче, вже 0,5%.
Зверніть ще увагу на Альфу.


В Альфе - нету счётов(((. Исторически, не сложилось...
Приват - 0,5% на 2620. А на 2600 (юр.лица) - так и осталось 3 грн.
Если не прав - поправьте, плиз. :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:45

jay2004 у универсала был платный сэп, как сейчас не слежу
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:47

Re: Байки про банки і не тільки....

Приват за платёж на юрлицо комиссия 0,5%, но максимум 200 гривен. До 145000 гривен можно одним платежом за раз за 200 гривен
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:41

  jay2004 написав:В предверии окончательного снижения депоставок, решил диференцироватся в бетон. Поэтому прошу помощи, комрады: нужно перегнать полляма на юр. лицо (в виде благодийного фонда). Нужно обойти финмон (до 150к грн за операцию). На ум приходит СЕП через А-Банк, Форвард, Приват (3 грн)... Кто ещё? и везде будет бесплатно (вышеперечисленное)? Может Мегабанк, Универсал?

У якій банці відкритий рахунок цієї "організації"? Часто бувають особливі умови для перекидки у межах банки. Також, я не спеціаліст у замішуванні бетону, але купівля нерухомості шляхом внесення благодійного внеску викликає у мене багато питань.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:08

  jay2004 написав:В предверии окончательного снижения депоставок, решил диференцироватся в бетон. Поэтому прошу помощи, комрады: нужно перегнать полляма на юр. лицо (в виде благодийного фонда). Нужно обойти финмон (до 150к грн за операцию). На ум приходит СЕП через А-Банк, Форвард, Приват (3 грн)... Кто ещё? и везде будет бесплатно (вышеперечисленное)? Может Мегабанк, Универсал?

Укргаз - задурно,
Моня 190 грн,
УкрСиб - 2 грн, але не точно.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:19

  jay2004 написав:В Альфе - нету счётов(((. Исторически, не сложилось...

А что мешает? Это, на мой взгляд, самый удобный банк для СЕП


А в Привате на 2600 (юр.лица) - так и осталось 3 грн.

Да. Сегодня кучу платежей отправляла, все по 3грн.
Исключение ЕСВ - там 1% от суммы платежа.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 00:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:УкрСиб - 2 грн, але не точно.

вихідний СЕП - 0 (але є нюанс - денний ліміт в Укрсиб Онлайн, залежить від типу карт, пакетів, вкладка Ліміти - https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/o ... ib_online/)


також Форвард можна (0), але готуйте документи
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 1033103410351036
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