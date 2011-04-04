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jay2004 написав:В предверии окончательного снижения депоставок, решил диференцироватся в бетон. Поэтому прошу помощи, комрады: нужно перегнать полляма на юр. лицо (в виде благодийного фонда). Нужно обойти финмон (до 150к грн за операцию). На ум приходит СЕП через А-Банк, Форвард, Приват (3 грн)... Кто ещё? и везде будет бесплатно (вышеперечисленное)? Может Мегабанк, Универсал?
У якій банці відкритий рахунок цієї "організації"? Часто бувають особливі умови для перекидки у межах банки. Також, я не спеціаліст у замішуванні бетону, але купівля нерухомості шляхом внесення благодійного внеску викликає у мене багато питань.
jay2004 написав:В предверии окончательного снижения депоставок, решил диференцироватся в бетон. Поэтому прошу помощи, комрады: нужно перегнать полляма на юр. лицо (в виде благодийного фонда). Нужно обойти финмон (до 150к грн за операцию). На ум приходит СЕП через А-Банк, Форвард, Приват (3 грн)... Кто ещё? и везде будет бесплатно (вышеперечисленное)? Может Мегабанк, Универсал?
Укргаз - задурно, Моня 190 грн, УкрСиб - 2 грн, але не точно.
jay2004 написав:В предверии окончательного снижения депоставок, решил диференцироватся в бетон. Поэтому прошу помощи, комрады: нужно перегнать полляма на юр. лицо (в виде благодийного фонда). Нужно обойти финмон (до 150к грн за операцию). На ум приходит СЕП через А-Банк, Форвард, Приват (3 грн)... Кто ещё? и везде будет бесплатно (вышеперечисленное)? Может Мегабанк, Универсал?
а чего до 150 ? для безнала нету обяхатьельного финмона вообще никакого хоть на миллиар .. для нала он 400 к ... т.е. обходить обязательный финмон при безнале вам и не надо вообще ...
если так уж переживаете - то откройте счет в каком то говнобанкке и переведите ... а потом если их финмон возбудиться - просто рассмейтесь им в рожу и скажите я разрываю с вами стосунки идите нах ... объяснять ничего не буду - в услугах вашего банка больше не нужлаюсь
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jay2004 написав:В предверии окончательного снижения депоставок, решил диференцироватся в бетон. Поэтому прошу помощи, комрады: нужно перегнать полляма на юр. лицо (в виде благодийного фонда). Нужно обойти финмон (до 150к грн за операцию). На ум приходит СЕП через А-Банк, Форвард, Приват (3 грн)... Кто ещё? и везде будет бесплатно (вышеперечисленное)? Может Мегабанк, Универсал?
а чего до 150 ? для безнала нету обяхатьельного финмона вообще никакого хоть на миллиар .. для нала он 400 к ... т.е. обходить обязательный финмон при безнале вам и не надо вообще ...
Есть наличка, при внесении её (например, 399999 грн) финмон банка сразу возбудится. Верно?