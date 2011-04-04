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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1034103510361037
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:06

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:и скажите я разрываю с вами стосунки идите нах

шикаарный стёб над дурнуватым финмоном
но ток я думаю, шо после 3..4 раза уже рагулятор возбудится над такой наглостью пересичного :) и разошлет чёрную метку во ВСЕ банки


это ваши фобии ... вы всегда очковали этот мон когда свини лупили аж гай гудел ))))

если не ошибаюсь еще писали им письма с уведомлениями наперед - типа я в научно исследовательских целях буду там лупить аж на 150 к мес )
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 19 вер, 2020 18:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:07

  SAndriy1 написав:Приват за платёж на юрлицо комиссия 0,5%, но максимум 200 гривен. До 145000 гривен можно одним платежом за раз за 200 гривен


на юрлицо (на счета на 2600) как было 3 грн. так и осталось. Вы неправильно шлете наверное.
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IMPRINTER
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Повідомлень: 37666
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:24

  IMPRINTER написав:а потом если их финмон возбудиться - просто рассмейтесь им в рожу и скажите я разрываю с вами стосунки идите нах ... объяснять ничего не буду - в услугах вашего банка больше не нужлаюсь

Пам"ятаю історії коли Бегемот був ще Коломиїча і СБ блокувала рахунки, то людям було зовсім не до сміху ... там ні поліція, ні прокуратура не допомогала ... тільки супермени тіпа Гороха
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 19:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:вы всегда очковали этот мон когда свини лупили аж гай гудел ))))

ну да, я довольно антилигентный свин, и никада не любил сразу рвать сало зубами, я люблю неспеша растягивать удовольствие, и шобы никому обидно и больно потом не было 8)
...и на консультациях по способу відгодовування свині я тож всегда достаточно осторожен, и это при том, шо среди кур ещё нуна оч. сильно поискать спецов по свыням то :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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