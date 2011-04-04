это ваши фобии ... вы всегда очковали этот мон когда свини лупили аж гай гудел ))))
если не ошибаюсь еще писали им письма с уведомлениями наперед - типа я в научно исследовательских целях буду там лупить аж на 150 к мес )
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Додано: Суб 19 вер, 2020 18:06
это ваши фобии ... вы всегда очковали этот мон когда свини лупили аж гай гудел ))))
если не ошибаюсь еще писали им письма с уведомлениями наперед - типа я в научно исследовательских целях буду там лупить аж на 150 к мес )
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 19 вер, 2020 18:12, всього редагувалось 2 разів.
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:07
на юрлицо (на счета на 2600) как было 3 грн. так и осталось. Вы неправильно шлете наверное.
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:24
Пам"ятаю історії коли Бегемот був ще Коломиїча і СБ блокувала рахунки, то людям було зовсім не до сміху ... там ні поліція, ні прокуратура не допомогала ... тільки супермени тіпа Гороха
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Суб 19 вер, 2020 19:01
Re: Байки про банки і не тільки....
ну да, я довольно антилигентный свин, и никада не любил сразу рвать сало зубами, я люблю неспеша растягивать удовольствие, и шобы никому обидно и больно потом не было
...и на консультациях по способу відгодовування свині я тож всегда достаточно осторожен, и это при том, шо среди кур ещё нуна оч. сильно поискать спецов по свыням то
... делайте хоть что-нибудь!
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