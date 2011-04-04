это ваши фобии ... вы всегда очковали этот мон когда свини лупили аж гай гудел ))))
если не ошибаюсь еще писали им письма с уведомлениями наперед - типа я в научно исследовательских целях буду там лупить аж на 150 к мес )
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Додано: Суб 19 вер, 2020 18:06
это ваши фобии ... вы всегда очковали этот мон когда свини лупили аж гай гудел ))))
если не ошибаюсь еще писали им письма с уведомлениями наперед - типа я в научно исследовательских целях буду там лупить аж на 150 к мес )
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 19 вер, 2020 18:12, всього редагувалось 2 разів.
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:07
на юрлицо (на счета на 2600) как было 3 грн. так и осталось. Вы неправильно шлете наверное.
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:24
Пам"ятаю історії коли Бегемот був ще Коломиїча і СБ блокувала рахунки, то людям було зовсім не до сміху ... там ні поліція, ні прокуратура не допомогала ... тільки супермени тіпа Гороха
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Суб 19 вер, 2020 19:01
Re: Байки про банки і не тільки....
ну да, я довольно антилигентный свин, и никада не любил сразу рвать сало зубами, я люблю неспеша растягивать удовольствие, и шобы никому обидно и больно потом не было
...и на консультациях по способу відгодовування свині я тож всегда достаточно осторожен, и это при том, шо среди кур ещё нуна оч. сильно поискать спецов по свыням то
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 19 вер, 2020 19:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Для безнала как и для нала есть, это как раз 400к.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:10
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:19
это ваша личная точка зрения?
закон говорит иначе ...
от 400 к налом - обязательно (подпадает под нормы ст 20)
безнал - хоть копейка хоть миллиард - на усмотрение банка (статья 21) - там вообще пороговые суммы не указаны для мониторинга
только избранные специфические финансовые операции безналом подпадают под нормы ст 20 и мониторятся по нормк 400+ - типа перевода за границу, переводы от публичных диячив и т.п. ...
та ситуация, что описывает коллега - не подпадает под норму ст. 20, поэтому там банк не обязан ничего делать
_______________________
Стаття 20. Порогові фінансові операції
1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:
зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);
фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);
фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).
Стаття 21. Підозрілі фінансові операції (діяльність)
1. Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
2. При визначенні того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність, суб’єкт первинного фінансового моніторингу враховує типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, а також рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу.
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Pig Lives Matter
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