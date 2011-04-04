Додано: Суб 19 вер, 2020 20:19

vitaliy_berdinskikh написав: IMPRINTER написав: для безнала нету обяхатьельного финмона вообще никакого хоть на миллиар .. для нала он 400 к для безнала нету обяхатьельного финмона вообще никакого хоть на миллиар .. для нала он 400 к

Для безнала как и для нала есть, это как раз 400к. Для безнала как и для нала есть, это как раз 400к.

400 тисяч гривень

это ваша личная точка зрения?закон говорит иначе ...от 400 к налом - обязательно (подпадает под нормы ст 20)безнал - хоть копейка хоть миллиард - на усмотрение банка (статья 21) - там вообще пороговые суммы не указаны для мониторингатолько избранные специфические финансовые операции безналом подпадают под нормы ст 20 и мониторятся по нормк 400+ - типа перевода за границу, переводы от публичных диячив и т.п. ...та ситуация, что описывает коллега - не подпадает под норму ст. 20, поэтому там банк не обязан ничего делать_______________________1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металівна момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);1. Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.2. При визначенні того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність, суб’єкт первинного фінансового моніторингу враховує типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, а також рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу.