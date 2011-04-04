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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1035103610371038
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:45

Кто-то любит банки.
А кто-то - их просто пользует. Без любви )

У каждого свой подход
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:после 3..4 раза уже рагулятор возбудится над такой наглостью пересичного :)
Мне не понятно почему регулятор возбуждается от наглости ряда банков на тарифы, которые они поставили для СЭП.
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MASolomko
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