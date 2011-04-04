Кто-то любит банки.
А кто-то - их просто пользует. Без любви )
У каждого свой подход
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 вер, 2020 22:45
Кто-то любит банки.
А кто-то - их просто пользует. Без любви )
У каждого свой подход
Додано: Нед 20 вер, 2020 09:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Мне не понятно почему регулятор возбуждается от наглости ряда банков на тарифы, которые они поставили для СЭП.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:27
Это же не наказание, это просто проверка, ну по дружески, ну шобы лучше знать своего клиента.
Ну вот када лучший ваш друг вдруг под утро звонит вам шобы узнать как ты себя чуствуешь после совместной попойки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:28
такой вопрос, лазил по сайтам в поисках хороших ставок, наткнулся в Альфе на a-club, там ставки чуть больше, может кто-то сталкивался, раньше все эти ВИП-клубы (типа в ощадбанке) были слегка обманом - или за обслуживание надо было много платить, или депозиты были "индивидуальными предложениями"(мимо фонда), как оно в Альфе?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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