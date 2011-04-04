RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1035103610371038
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:45

Кто-то любит банки.
А кто-то - их просто пользует. Без любви )

У каждого свой подход
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4765
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:после 3..4 раза уже рагулятор возбудится над такой наглостью пересичного :)
Мне не понятно почему регулятор возбуждается от наглости ряда банков на тарифы, которые они поставили для СЭП.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2376
З нами з: 08.03.18
Подякував: 212 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:27

  MASolomko написав:
  clientage написав:после 3..4 раза уже рагулятор возбудится над такой наглостью пересичного :)
Мне не понятно почему регулятор возбуждается от наглости ряда банков на тарифы, которые они поставили для СЭП.

Это же не наказание, это просто проверка, ну по дружески, ну шобы лучше знать своего клиента.
Ну вот када лучший ваш друг вдруг под утро звонит вам шобы узнать как ты себя чуствуешь после совместной попойки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32375
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2579 раз.
Подякували: 3788 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:28

такой вопрос, лазил по сайтам в поисках хороших ставок, наткнулся в Альфе на a-club, там ставки чуть больше, может кто-то сталкивался, раньше все эти ВИП-клубы (типа в ощадбанке) были слегка обманом - или за обслуживание надо было много платить, или депозиты были "индивидуальными предложениями"(мимо фонда), как оно в Альфе?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1189
З нами з: 24.07.10
Подякував: 351 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Шановне панство, тут така байка.
один патріот втік з Криму в 14.
там мав вклад в бегемоті тисяч 30 грн
каже що рахунок в нього заблокований
а тим що лишились під братами виплатили.
є шанс добратись до непосильнонажитого?
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 24.06.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:13

  Kripo написав:такой вопрос, лазил по сайтам в поисках хороших ставок, наткнулся в Альфе на a-club, там ставки чуть больше, может кто-то сталкивался, раньше все эти ВИП-клубы (типа в ощадбанке) были слегка обманом - или за обслуживание надо было много платить, или депозиты были "индивидуальными предложениями"(мимо фонда), как оно в Альфе?


чтоб стать бесплатно членом а-клуба вам надо платить
5 500 грн. ежегодно
+ 500 грн. ежемесячно (либо поддерживать остатки в альфе от 50 000 долл. по счетам)

https://a-club.alfabank.com.ua/wp-conte ... -RUS-1.pdf


для людей, которые пользуются вип-депозитами им пох индивидуальные это условия по депо или нет ввиду того0 что на депо там держат суммы в разы превышающие вонючие 200 к грн. ... это тока у нищебродов про фонд сразу вопросы - гарантируется или не гарантируется ...

ну а так это никакие не индивидуальные условия .. это публичные условия только для определенного сегмента клиентов ... как для пенсионеров, для зарплатников и т.д. - для богатых
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37677
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5996 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:27

Banderlog такие депозиты россия возвращала крымчанам
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:34

  omb написав:Banderlog такие депозиты россия возвращала крымчанам


такие депозиты крымчане получали дважды ... и тут и там ...
точно так же как ОРДЛО получает две пенсии - тут и там
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37677
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5996 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 1035103610371038
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216550
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84526
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22190
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.