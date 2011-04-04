Додано: Нед 20 вер, 2020 12:28

такой вопрос, лазил по сайтам в поисках хороших ставок, наткнулся в Альфе на a-club, там ставки чуть больше, может кто-то сталкивался, раньше все эти ВИП-клубы (типа в ощадбанке) были слегка обманом - или за обслуживание надо было много платить, или депозиты были "индивидуальными предложениями"(мимо фонда), как оно в Альфе?

...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.