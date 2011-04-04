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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1036103710381039
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:чтоб стать бесплатно членом а-клуба вам надо платить
5 500 грн. ежегодно
+ 500 грн. ежемесячно (либо поддерживать остатки в альфе от 50 000 долл. по счетам)


спасибо, т.е. выгодно становится после 50к$, если разницу в процентах учитывать. Хотя у них есть и депозитные сертификаты, без этих обдираловок и под большые проценты, не понятно нафига быть этим випом.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Хотя у них есть и депозитные сертификаты


тільки в АКлубі, пару років тому депосерти були і для фізиків з вулиці, на жаль прибрали звідтіля
+50грн !
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greenozon
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