немного описялся )
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 20 вер, 2020 23:12
немного описялся )
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Pig Lives Matter
Додано: Нед 20 вер, 2020 23:29
Re: Байки про банки і не тільки....
спасибо, т.е. выгодно становится после 50к$, если разницу в процентах учитывать. Хотя у них есть и депозитные сертификаты, без этих обдираловок и под большые проценты, не понятно нафига быть этим випом.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Нед 20 вер, 2020 23:39
Re: Байки про банки і не тільки....
тільки в АКлубі, пару років тому депосерти були і для фізиків з вулиці, на жаль прибрали звідтіля
+50грн !
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:40
Ігор Береза 21.09.2020 завершує роботу на посаді директора Департаменту фінансового моніторингу #НБУ. У зв'язку із цим незабаром стартує конкурсний відбір для заміщення вакантної посади директора Департаменту фінансового моніторингу
+50грн !
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