Додано: Вів 22 вер, 2020 12:08

Власника Idea Bank звинувачують у причетності до польської фінансової піраміди



Власника та голову наглядової ради польського Idea Bank Лешека Чарнецького звинувачують в обмані клієнтів - шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.



Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра юстиції Польщі Збігнева Зьобро.



Зазначається, що польська прокуратура подала клопотання про арешт Чарнецького, а суд Варшави заявив, що розгляне його наступного місяця.



При цьому, Зьобро заявив, що якщо суд вирішить затримати Чарнецького, Польща видасть міжнародний ордер на арешт, оскільки зараз він перебуває за кордоном.



За словами Зьобро, Чарнецький підозрюється в шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.



За даними польського антимонопольного управління, у березні 2016 року Idea Bank продавав своїм клієнтам облігації GetBack, через що вони зазнали величезних збитків.



При цьому злочин, в якому звинувачується власник Idea Bank, передбачає покарання 15 роками позбавлення волі.



Водночас адвокат Чарнецького назвав звинувачення абсурдними, додавши, що його клієнт ніколи не був членом правління GetBack або наглядової ради цієї компанії.



А Idea Bank заявив, що хоче, щоб усі питання, пов'язані з GetBack та його фінансовими інструментами, були проаналізовані та пояснені.



GetBack - польська колекторська компанія, яка купувала портфелі боргів і займалася стягненням заборгованостей в 2012-2018 роках. У 2017 році вона вийшла на Варшавську біржу і почала продаж акцій.



GetBack зіткнувся з проблемами в 2018 році, коли придбав великі портфелі проблемних боргів за вищими цінами, ніж конкуренти, фінансуючи це за допомогою короткострокових випусків облігацій.



У 2018 році GetBack оголосила про банкрутство. Суд порушив прискорену процедуру реструктуризації компанії, а регулятор фінринку направив в прокуратуру повідомлення про правопорушення відносно діяльності компанії.



Як зазначає FinClub, понад 9 тисяч поляків купили облігації компанії, але не отримали інвестовані кошти назад. Загальний збиток від махінації оцінюється в 2,5 млрд злотих (675 млн доларів).



Діяльність GetBack вважається однією з найбільших афер в Польщі за останні роки.