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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1037103810391040>
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:12

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:чтоб стать бесплатно членом а-клуба вам надо платить


слухайте, крутий PR хід!
в записник :)


немного описялся )
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:чтоб стать бесплатно членом а-клуба вам надо платить
5 500 грн. ежегодно
+ 500 грн. ежемесячно (либо поддерживать остатки в альфе от 50 000 долл. по счетам)


спасибо, т.е. выгодно становится после 50к$, если разницу в процентах учитывать. Хотя у них есть и депозитные сертификаты, без этих обдираловок и под большые проценты, не понятно нафига быть этим випом.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Хотя у них есть и депозитные сертификаты


тільки в АКлубі, пару років тому депосерти були і для фізиків з вулиці, на жаль прибрали звідтіля
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:40

Ігор Береза 21.09.2020 завершує роботу на посаді директора Департаменту фінансового моніторингу #НБУ. У зв'язку із цим незабаром стартує конкурсний відбір для заміщення вакантної посади директора Департаменту фінансового моніторингу
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:08

Власника Idea Bank звинувачують у причетності до польської фінансової піраміди

Власника та голову наглядової ради польського Idea Bank Лешека Чарнецького звинувачують в обмані клієнтів - шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра юстиції Польщі Збігнева Зьобро.

Зазначається, що польська прокуратура подала клопотання про арешт Чарнецького, а суд Варшави заявив, що розгляне його наступного місяця.

При цьому, Зьобро заявив, що якщо суд вирішить затримати Чарнецького, Польща видасть міжнародний ордер на арешт, оскільки зараз він перебуває за кордоном.

За словами Зьобро, Чарнецький підозрюється в шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.

За даними польського антимонопольного управління, у березні 2016 року Idea Bank продавав своїм клієнтам облігації GetBack, через що вони зазнали величезних збитків.

При цьому злочин, в якому звинувачується власник Idea Bank, передбачає покарання 15 роками позбавлення волі.

Водночас адвокат Чарнецького назвав звинувачення абсурдними, додавши, що його клієнт ніколи не був членом правління GetBack або наглядової ради цієї компанії.

А Idea Bank заявив, що хоче, щоб усі питання, пов'язані з GetBack та його фінансовими інструментами, були проаналізовані та пояснені.

GetBack - польська колекторська компанія, яка купувала портфелі боргів і займалася стягненням заборгованостей в 2012-2018 роках. У 2017 році вона вийшла на Варшавську біржу і почала продаж акцій.

GetBack зіткнувся з проблемами в 2018 році, коли придбав великі портфелі проблемних боргів за вищими цінами, ніж конкуренти, фінансуючи це за допомогою короткострокових випусків облігацій.

У 2018 році GetBack оголосила про банкрутство. Суд порушив прискорену процедуру реструктуризації компанії, а регулятор фінринку направив в прокуратуру повідомлення про правопорушення відносно діяльності компанії.

Як зазначає FinClub, понад 9 тисяч поляків купили облігації компанії, але не отримали інвестовані кошти назад. Загальний збиток від махінації оцінюється в 2,5 млрд злотих (675 млн доларів).

Діяльність GetBack вважається однією з найбільших афер в Польщі за останні роки.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:Власника Idea Bank звинувачують у причетності до польської фінансової піраміди

Зачем это здесь? Какое нам дело до польских собственников банков?

Ладно б набросы про FinCEN - там хотя бы можно было в очередной раз почитать журналажеские исследования про алегархов (написанные за деньги алегархов содержащих исследователей).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:51

  vitaliy_berdinskikh написав:
  jump написав:Власника Idea Bank звинувачують у причетності до польської фінансової піраміди

Зачем это здесь? Какое нам дело до польских собственников банков?

Ладно б набросы про FinCEN - там хотя бы можно было в очередной раз почитать журналажеские исследования про алегархов (написанные за деньги алегархов содержащих исследователей).


Сo piszesz? Nie rozumiem twojego języka. Proszę pisać po ukraińsku
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:Сo piszesz? Nie rozumiem twojego języka. Proszę pisać po ukraińsku
Забавно выглядит просьба писать по украински написанная на польском с помощью гугльтранлейта.

Хотя ещё более забавно выглядит попытка вплести слово "пирамида" в дело GetBack-а проданного холдингом Чарнецкого за полтора года до того как там начались проблемы.

Дело по Идеябанку (у которого с украинским общего только название и собственник холдинг, но не бизнес-модель) уже пару лет как в разработке.

Руководство банка всё ещё не сидит. Ппосадить владельца и члена набсовета не руководившего непосредственно банком в момент когда рухнул уже не принадлежащий холдингу коллектор?

Сомнительно что есть хоть какие-то основания привлечь: Чарнецкий самолично никаких облигаций коллектора клиентам не продавал. Это как посадить Данилишина за косяки Смолия. Никто не помнит кто был в набсовете НБУ в момент когда им руководила Гонтарева - никому даже в голову не придёт перекладывать вину с неё на какого-то члена набсовета.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:Дело по Идеябанку (у которого с украинским общего только название и собственник холдинг, но не бизнес-модель) уже пару лет как в разработке.


який ризик для укранської Ідеї банку?
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:48

  greenozon написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Дело по Идеябанку (у которого с украинским общего только название и собственник холдинг, но не бизнес-модель) уже пару лет как в разработке.


який ризик для укранської Ідеї банку?


Та вряд чи ризик,все таки куча депо і кредитів...
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