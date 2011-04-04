RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1037103810391040
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:який ризик для укранської Ідеї банку?

Никакого. Во-первых украинский это вполне самостоятельный банк в другой стране. Во-вторых нравится он или нет, но до недавна он был прибыльный (уже пол года не слежу).

Даже если весь польский бизнес Чарнецкого накроется медным тазом (что как по мне маловероятно) то украинский банк будет просто продан так как он продавался это зимой.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 06.08.19
Подякував: 338 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  greenozon написав:який ризик для укранської Ідеї банку?

Никакого. Во-первых украинский это вполне самостоятельный банк в другой стране. Во-вторых нравится он или нет, но до недавна он был прибыльный (уже пол года не слежу).

Даже если весь польский бизнес Чарнецкого накроется медным тазом (что как по мне маловероятно) то украинский банк будет просто продан так как он продавался это зимой.

Є небезпека виведенння коштів з банки в Неньці Україні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34454
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:50

Квесторе_поверніться фонд прикроет :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Є небезпека виведенння коштів з банки в Неньці Україні.
Кем? Украинскими физиками? А им это зачем?

Для успешного нагнетания паники надо что-то большее чем тройной репорт новости про "финансовую пирамиду" Чарнецкого в польском тезке украинского банка который, как уже писал, не имеюет никакой связи с украинским банком кроме одинакового названия.

Польский Идеябанк это в первую очередь банк для бизнеса. Одна из их фишек - передвижной вплатомат для инкасации налички в магазинах.
https://www.youtube.com/watch?v=tM2NY7qgPbE
Да, времена у него сейчас тяжелые. Но даже если он обанкротится - что с того украинскому ретейл-банку?

  omb написав:Квесторе_поверніться фонд прикроет


К слову, да. Не вижу ни одного повода переживать украинским клиентам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 06.08.19
Подякував: 338 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1037103810391040
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216622
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22192
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.