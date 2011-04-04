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greenozon написав:який ризик для укранської Ідеї банку?
Никакого. Во-первых украинский это вполне самостоятельный банк в другой стране. Во-вторых нравится он или нет, но до недавна он был прибыльный (уже пол года не слежу).
Даже если весь польский бизнес Чарнецкого накроется медным тазом (что как по мне маловероятно) то украинский банк будет просто продан так как он продавался это зимой.
Є небезпека виведенння коштів з банки в Неньці Україні.
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Квесторе_поверніться написав:Є небезпека виведенння коштів з банки в Неньці Україні.
Кем? Украинскими физиками? А им это зачем?
Для успешного нагнетания паники надо что-то большее чем тройной репорт новости про "финансовую пирамиду" Чарнецкого в польском тезке украинского банка который, как уже писал, не имеюет никакой связи с украинским банком кроме одинакового названия.
Польский Идеябанк это в первую очередь банк для бизнеса. Одна из их фишек - передвижной вплатомат для инкасации налички в магазинах. https://www.youtube.com/watch?v=tM2NY7qgPbE Да, времена у него сейчас тяжелые. Но даже если он обанкротится - что с того украинскому ретейл-банку?
omb написав:Квесторе_поверніться фонд прикроет
К слову, да. Не вижу ни одного повода переживать украинским клиентам.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift