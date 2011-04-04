Лондонский Citibank подал иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт». Citibank действует в интересах владельцев дефолтных облигаций одной из структур Рустама Тарико. Юристы не ждут быстрого решения по этому спору Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в поступившем РБК сообщении компании Pala Assets, владеющей более чем 25% облигаций Russian Standard Limited. Иск подан от имени держателей облигаций, выпуск которых в 2015 году был обеспечен пакетом банка. Факт подачи заявления отражен в картотеке арбитражных дел, иск пока не принят к рассмотрению. Citibank также разослал уведомление для владельцев облигаций (с ним ознакомился РБК), в котором говорится, что иск в Арбитраж Москвы подан для взыскания акций путем их продажи с публичных торгов. Citibank является трастовым управляющим заложенными по облигационному долгу акциями «Русского стандарта», ответчиками по иску выступают компании — акционеры банка: «Русский стандарт — Инвест» и «Компания «Русский стандарт» (входят в группу бизнесмена Рустама Тарико). Банк «Русский стандарт» привлечен в качестве третьего лица. В пресс-службе Ситибанка отказались от комментариев. «Мы убеждены в том, что обращение взыскания на заложенные акции банка и продажа акций на открытых и прозрачных торгах поможет хотя бы частично вернуть долг и показать, что в России в полной мере соблюдаются права инвесторов», — заявил РБК представитель фонда Pala Assets Дэвид Нитлиспах. Представитель Russian Standard Ltd сообщил РБК, что подача иска со стороны Citibank является логичным и ожидаемым процедурным шагом в текущей ситуации. Выбранный вариант обращения взыскания в компании считают оптимальным. Тарико — совладелец и основатель холдинга Roust, второго по величине в мире производителя водки (бренды «Русский стандарт», «Зубровка», «Зеленая марка» и т.д.), а также группы банка «Русский стандарт». 49% акций банка «Русский стандарт» заложены по облигационному долгу, выпущенному другой структурой Тарико — Russian Standard Ltd (RSL), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Держателем залога и трастовым управляющим является лондонский Citibank. Соглашение о залоге было заключено по российскому праву.

RSL разместила семилетние облигации на $451 млн под ставку 13% годовых в 2015 году. Сейчас долг не обслуживается: в ноябре 2017 года Russian Standard допустила первый дефолт, а к текущему моменту долг с учетом процентов вырос до $757 млн. Выплаты были привязаны в том числе к прибыли банка «Русский стандарт», в ее отсутствие тело долга увеличивалось.



Среди владельцев облигаций — фонд бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха Pala Assets, а также американский Amundi Pioneer (активы под управлением составляют $1,75 трлн). Первые попытки взыскать акции банка кредиторы RSL предпринимали еще в 2018 году, но до подачи иска в суд дело тогда не дошло. В 2019 году Pala Assets с рядом облигационеров наняли инвесткомпанию А1 (входит в «Альфа-Групп»), которая заключила с ними договор о возврате долга. Pala, Amundi Pioneer и другие кредиторы финансируют работу Citi.



Нитлиспах сообщил РБК, что «владелец банка не идет на переговоры и не предлагает вариантов выплаты долга». «Складывается стойкое ощущение, что Рустам Тарико решил, что платить не будет. Мы считаем это нарушением не только юридических договоренностей, но и фундаментальных основ деловой этики, не говоря об ущербе деловому климату в России», — сказал представитель Pala Assets.



В июле, как писал РБК, Citibank направлял досудебную претензию в адрес акционеров банка с требованием погасить долг в полном объеме, в противном случае пообещав предпринять юридические действия по взысканию залога. Одновременно с этим Citibank заказал E&Y оценку стоимости заложенных акций. Бумаги стоят меньше тела долга. Аналитики инвестбанка J.P. Morgan ранее по собственной инициативе рассчитывали уровень recovery (возврата инвестиций), который получат кредиторы RSL. По их оценке, весь банк стоит 0,7 капитала, или 17,6 млрд руб., а кредиторы могут рассчитывать на 8,6 млрд руб. (около 30% от номинала бондов, или $131 млн).



Кредиторы и компании Тарико уже не в первый раз встретятся в суде. Ранее Pala пыталась оспорить сделки на 3,6 млрд руб., которые совершались банком и компаниями группы Roust, в частности сделку по продаже банком 6% акций группы Roust в обмен «на частичную оплату и отложенное возмещение» и финансирование группы на 14,2 млрд руб. «в отсутствие надлежащего обеспечения». Владельцы облигаций посчитали, что такие сделки привели к снижению стоимости заложенных акций. Но Арбитражный суд Москвы отклонил требования, указав, что в данной ситуации кредитором является Citibank как держатель залога, а владельцы облигаций не считаются даже третьими лицами. Кроме того, судья установил, что по условиям договора требования о сохранении стоимости залога предъявляются к эмитенту (компании Russian Standard Ltd), а не к российским акционерам банка (иск подавался в том числе к самому Тарико).



«Реализация миноритарного пакета акций банка через публичные торги позволит максимально справедливо определить его рыночную стоимость. По нашим оценкам, рыночная стоимость акций банка, заложенных в обеспечение облигаций Russian Standard Ltd, будет близка к рыночной стоимости самих облигаций исходя из их текущих котировок», — сказал РБК представитель RSL. Он добавил, что компания открыта для прямых переговоров и консультаций во внесудебном формате.



Не все владельцы облигаций согласны с текущим вариантом взыскания. По словам представителя «Мириад Рус» (представляет около 10% облигационеров) Андрея Рожкова, компания проводила опрос держателей облигаций и, по ее данным, более 50% хотели бы распределения акций среди кредиторов. «В противном случае при продаже пакета на открытых торгах покупателем пакета может выступать сам Тарико, приобретя облигации по цене примерно $100–125 млн исходя из рыночной, а не справедливой оценки пакета акций», — предполагает Рожков. Такая ситуация его устроит, потому что в 2018 году он предлагал владельцам варианты выкупа облигаций по цене 20–25% от номинала, что как раз и составляет около $100 млн, добавляет собеседник РБК. «В результате трасти в лице Citibank игнорирует интересы большинства держателей облигаций и выбирает вариант, который может устраивать основного акционера банка», — считает он.