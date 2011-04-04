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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:39
Вкладчик1234 так форвард это отдельное юрлицо, причём он к разборкам в россии? Понятно что это негативная новость, но влияние тяжело оценить
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:28
jump написав:
Deutsche Bank планує закрити кожне п'яте відділення у Німеччині, оскільки через коронавірус клієнти все більше користуються онлайн-послугами.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що скорочення видатків на закриті відділенm допоможуть повернути банк до прибутковості.
Голова cектору роздрібних операцій Deutsche Bank в Німеччині Філліп Госсов розповів видання, що банк скоротить кількість відділень до приблизно 400 з близько 500 - переважно в міських населених пунктах.
За його словами, закриття відділень відбуватимуться "у найкоротші терміни".
"Німецькі банки традиційно оперують великою кількістю філій порівняно з нідерландськими або британськими, де клієнти більш комфортно користуються цифровим банкінгом. Банки по всій Європі переосмислюють свої галузеві стратегії після коронакризи
", - йдеться у повідомленні.
"Коронавірус ще більше змінив вимоги до консультаційних послуг та галузевого бізнесу", - сказав Госсов.
"Що стосується надання консультацій нашим клієнтам, то нині філії вже не є єдиним та ключовим місцем розташування.
Навіть клієнти, які раніше були не надто обізнані в інтернет-банкінгу, зараз роблять багато простих банківських операцій з дому на своєму комп’ютері чи гаджеті", - додав він.
хаха, ДБ він, ну десь в середніх віках, ну може рахівниці не деревляні.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:34
flyman написав:
хаха, ДБ він, ну десь в середніх віках, ну може рахівниці не деревляні.
подивіться на ціну акцій ДБ - на рівні сміттєвих бумаг
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