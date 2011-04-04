Ще остаточно не вивчив....вивчу доложу.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:54
Ще остаточно не вивчив....вивчу доложу.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:00
весь форум в ожидании
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:35
Re: Байки про банки і не тільки....
я не в ожидании, не жду.
Больше интересен рынок сахара и подсолнечного масла - там недецкий разгон цен.
Народ драконица без особых на то причин.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Недостатній врожай буряка і соняшника диктує ціни...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:33
Дмитро Сологуб знакова постать для цієї гілки.
В свій час Квестор (татко гілки) писав макроекономічні прогнози на рік вперед з прогнозуванням курсу долара.
І в якийсь рік не написав а просто послався на прогноз Дмитра, який працював в Райфі.
Згодом Дмитро перейшов працювати в НБУ.
Чоловяга авторитетний...в жодні скандали не встрявав.
Як зрозумів з інтервю він є головний відповідальний за інфляцію в Неньці УКраїні від НБУ і буде за нею приглядати до 11 липня року 2021...і піде геть з НБУ.
Як зрозумів завдання утримати інфляцію в межах 5%+-1% принаймні на протязі декількох років і які інструменти для цього використовуються.
КУрс долара при цьому є похідним і може коливатися уникаючи різких скачків.
Основний ризик утримання інфляції в межах це світова криза.
Облікову ставку в 6% тому не можуть спроектувати на ціну ОВДП (там довговгострокові запозичення в ціні 10-11%).
Важлива співпраця з МВФ що фінансує дефіцит бюджету.
Якщо все гладко піде з МВФ і світова криза не загостриться до 11 липня року 2021 ситуація буде приблизно як зараз з незначним ростом інфляції до 7% і незначним коливанням курсу долара.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:48
Re: Байки про банки і не тільки....
Т.е. др. словами уже нуна 2 мес как "з гривни геть", бабло -- під грушу и дето год не рыпаться
ото я думаю, чо ячейки почти в 2 раза подорожали
а КХ уже года 1.5 как биток скирдует
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:58
Проблема извечного бюджетного дефицита оттого, что там все кучу свалено вместе с ежегодными платежами по госдолгу, которые давно уже пора вынести за скобки.
Т. е. бюджет страны - это доходы и расходы внутри страны, успешность выполнения и перевыполнения которого будет зависеть от работы таможни, налоговой и правоохранительных органов, пресечения контрабанды, взяток, откатов, воровства, уклонения от уплаты налогов, что весьма актуально для нашего укроолигарховорья. Ну и от карантинного самодурства тоже. Короче, что зарабатываем, то и тратим без учета платежей по госдогу.
А вот управление и обслуживание госдолга сделать прерогативой НБУ и минфина без включения его в расходную часть бюджета, которое выглядеть должно так:
1. По мере начала предстоящих выплат, предложить кредиторам переложиться в новые ОВГЗ.
2. Регулярно выкупать валюту на межбанке исключительно для платежей по госдолгу. Тогда плавный дрейф к 29.10 UAH / USD будет абсолютно оправдан.
3. При больших платежах спокойно задействовать ЗВР, а не трястись и молиться на них в угоду обнищания населения.
Додано: Суб 26 вер, 2020 03:37
Ну, да!
Но сейчас у нас не голимые сберкнижки СССР, а прекрасный ФГВФО
17 временных администраций выплатили мне всё, до копейки.
Жадность и Отвага!
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