RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1043104410451046
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:54

  Investor_K написав:И что Вы для себя вынесли из того что выучии?

Ще остаточно не вивчив....вивчу доложу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34497
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:00

весь форум в ожидании :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:32

Точно. Ждем
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5835
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  omb написав:весь форум в ожидании


я не в ожидании, не жду.
Больше интересен рынок сахара и подсолнечного масла - там недецкий разгон цен.
Народ драконица без особых на то причин.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3629
З нами з: 23.11.14
Подякував: 641 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Больше интересен рынок сахара и подсолнечного масла - там недецкий разгон цен

Недостатній врожай буряка і соняшника диктує ціни...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34497
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:И что Вы для себя вынесли из того что выучии?

Ще остаточно не вивчив....вивчу доложу.

Дмитро Сологуб знакова постать для цієї гілки.
В свій час Квестор (татко гілки) писав макроекономічні прогнози на рік вперед з прогнозуванням курсу долара.
І в якийсь рік не написав а просто послався на прогноз Дмитра, який працював в Райфі.
Згодом Дмитро перейшов працювати в НБУ.
Чоловяга авторитетний...в жодні скандали не встрявав.
Як зрозумів з інтервю він є головний відповідальний за інфляцію в Неньці УКраїні від НБУ і буде за нею приглядати до 11 липня року 2021...і піде геть з НБУ.
Як зрозумів завдання утримати інфляцію в межах 5%+-1% принаймні на протязі декількох років і які інструменти для цього використовуються.
КУрс долара при цьому є похідним і може коливатися уникаючи різких скачків.
Основний ризик утримання інфляції в межах це світова криза.
Облікову ставку в 6% тому не можуть спроектувати на ціну ОВДП (там довговгострокові запозичення в ціні 10-11%).
Важлива співпраця з МВФ що фінансує дефіцит бюджету.
Якщо все гладко піде з МВФ і світова криза не загостриться до 11 липня року 2021 ситуація буде приблизно як зараз з незначним ростом інфляції до 7% і незначним коливанням курсу долара.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34497
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Якщо все гладко піде з МВФ і світова криза не загостриться до 11 липня року 2021 ситуація буде приблизно як зараз з незначним ростом інфляції до 7% і незначним коливанням курсу долара.

Т.е. др. словами уже нуна 2 мес как "з гривни геть", бабло -- під грушу и дето год не рыпаться :)
ото я думаю, чо ячейки почти в 2 раза подорожали 8)
а КХ уже года 1.5 как биток скирдует 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32426
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2584 раз.
Подякували: 3794 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:58

  Квесторе_поверніться написав:Важлива співпраця з МВФ що фінансує дефіцит бюджету.

Проблема извечного бюджетного дефицита оттого, что там все кучу свалено вместе с ежегодными платежами по госдолгу, которые давно уже пора вынести за скобки.
Т. е. бюджет страны - это доходы и расходы внутри страны, успешность выполнения и перевыполнения которого будет зависеть от работы таможни, налоговой и правоохранительных органов, пресечения контрабанды, взяток, откатов, воровства, уклонения от уплаты налогов, что весьма актуально для нашего укроолигарховорья. Ну и от карантинного самодурства тоже. Короче, что зарабатываем, то и тратим без учета платежей по госдогу.

А вот управление и обслуживание госдолга сделать прерогативой НБУ и минфина без включения его в расходную часть бюджета, которое выглядеть должно так:
1. По мере начала предстоящих выплат, предложить кредиторам переложиться в новые ОВГЗ.
2. Регулярно выкупать валюту на межбанке исключительно для платежей по госдолгу. Тогда плавный дрейф к 29.10 UAH / USD будет абсолютно оправдан.
3. При больших платежах спокойно задействовать ЗВР, а не трястись и молиться на них в угоду обнищания населения.
Аlександр
 
Повідомлень: 3523
З нами з: 10.04.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 03:37

  Скупердяй написав:П.С. І історія про ощадкнижки СРСР з 3% на залишок, як показала історія був хибний крок

Ну, да!
Но сейчас у нас не голимые сберкнижки СССР, а прекрасный ФГВФО :D
17 временных администраций выплатили мне всё, до копейки.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4222
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1274 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1043104410451046
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216630
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84571
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22198
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.