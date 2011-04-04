цукор вже +2 грн і росте далі
олія ще притаїлась, тому робимо запаси поки не +10
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 вер, 2020 09:06
Re: Байки про банки і не тільки....
цукор вже +2 грн і росте далі
олія ще притаїлась, тому робимо запаси поки не +10
Додано: Суб 26 вер, 2020 09:07
Дмитро ще прогнозує падіння депо ставок на 100 пунктів (1 прОцент).
Облікова ставка 6% на його думку не відіграна.
Тут з ним не можу погодитись.
Депоставки більш падати не будуть.
В жовтні почнеться ріст інфляції...для боротьби з якою облікову ставку будуть піднімати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 26 вер, 2020 10:40
факти річ упряма, депоставки падають вже Н-ний місяць, див серіал "Санта-Барбара"
Додано: Суб 26 вер, 2020 10:41
Додано: Суб 26 вер, 2020 10:44
greenozon странно, что банк свое не вернул...
Кешбечные карты!
Додано: Суб 26 вер, 2020 11:05
Додано: Суб 26 вер, 2020 11:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Забудуть. Нема з чого піднімати суму, у Фонду ще купа боргів
Додано: Суб 26 вер, 2020 11:42
ТАк это всегда перед началом производства остатки прошлого года пытаются подороже продать, создавая искусственный ажиотаж, думаю месяца через 2 опуститься ниже чем было до подорожания. Хотя это обычно с сахаром делали может и с подсолнечным решили проделать.
Додано: Суб 26 вер, 2020 19:14
Максимальний дохід - до 11% + 0,5% (програма лояльності);
Максимальний дохід з поповненням - до 10% + 0,5% (програма лояльності).
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|