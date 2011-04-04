Додано: Суб 26 вер, 2020 09:07

Дмитро ще прогнозує падіння депо ставок на 100 пунктів (1 прОцент).

Облікова ставка 6% на його думку не відіграна.

Тут з ним не можу погодитись.

Депоставки більш падати не будуть.

В жовтні почнеться ріст інфляції...для боротьби з якою облікову ставку будуть піднімати.