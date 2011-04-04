RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1044104510461047
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 09:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Больше интересен рынок сахара и подсолнечного масла - там недецкий разгон цен.

цукор вже +2 грн і росте далі
олія ще притаїлась, тому робимо запаси поки не +10 :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9677
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 09:07

Дмитро ще прогнозує падіння депо ставок на 100 пунктів (1 прОцент).
Облікова ставка 6% на його думку не відіграна.
Тут з ним не можу погодитись.
Депоставки більш падати не будуть.
В жовтні почнеться ріст інфляції...для боротьби з якою облікову ставку будуть піднімати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34507
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 10:40

факти річ упряма, депоставки падають вже Н-ний місяць, див серіал "Санта-Барбара"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9677
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 10:41

кумедні банківські байки -

Зображення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9677
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 10:44

greenozon странно, что банк свое не вернул...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2198
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:05

  omb написав:странно, что банк свое не вернул...


ну наверно горе-клиент вернул деньги налом, а банку выгодно было списать эту сумму на убытки. По итогу и клиент и банк остались довольны :lol:
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 26.02.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  Скупердяй написав:П.С. І історія про ощадкнижки СРСР з 3% на залишок, як показала історія був хибний крок

Ну, да!
Но сейчас у нас не голимые сберкнижки СССР, а прекрасный ФГВФО :D
17 временных администраций выплатили мне всё, до копейки.

Підтягнуть Фонд до 600000 найближчі півроку чи поговорять і забудуть?
Які Ваші прогнози?
Забудуть. Нема з чого піднімати суму, у Фонду ще купа боргів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27961
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1178 раз.
Подякували: 6710 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:42

  greenozon написав:
  Goodman написав:Больше интересен рынок сахара и подсолнечного масла - там недецкий разгон цен.

цукор вже +2 грн і росте далі
олія ще притаїлась, тому робимо запаси поки не +10 :)
ТАк это всегда перед началом производства остатки прошлого года пытаются подороже продать, создавая искусственный ажиотаж, думаю месяца через 2 опуститься ниже чем было до подорожания. Хотя это обычно с сахаром делали может и с подсолнечным решили проделать.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6201
З нами з: 20.01.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:14

  lubopytnaya написав:А CIB троллит: :D

Зображення

Максимальний дохід - до 11% + 0,5% (програма лояльності);
Максимальний дохід з поповненням - до 10% + 0,5% (програма лояльності).
https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... 9.2020.pdf
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3027
З нами з: 10.10.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1044104510461047
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216633
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84572
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22198
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8871)
26.09.2020 19:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.