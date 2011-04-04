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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1045104610471048
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:38

  Скупердяй написав:Цього року меньші врожаї, а значить і ціна буде зростати. Тому ставки по депо вниз, а ціни вверх. Зробимо їх разом :mrgreen:

Мойша, шо за кипеш. Наберитесь терпения, сделайте паузу - скушайте Twix :wink:
Скоро и на нашей улице будет праздник 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 20:17

  Faceless написав:
Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Ну, да!
Но сейчас у нас не голимые сберкнижки СССР, а прекрасный ФГВФО :D
17 временных администраций выплатили мне всё, до копейки.

Підтягнуть Фонд до 600000 найближчі півроку чи поговорять і забудуть?
Які Ваші прогнози?
Забудуть. Нема з чого піднімати суму, у Фонду ще купа боргів

добавиться Ощад, так що Фонд умоцниться
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 20:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  ТИХИЙ написав:Скоро и на нашей улице будет праздник

Ну до Покрова я еще подожду, а там дальше... земля сырая будет, трудно копать :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  ТИХИЙ написав:Мойша, шо за кипеш.


Уже и по зерну пошел кипишь. Страна чудес.
Куда не влезешь - везде можно варить , погуще всяких там депозитов.
Оборотка в 30к даст прибыли больше , чем кошелка в 200к.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Больше интересен рынок сахара и подсолнечного масла - там недецкий разгон цен

Недостатній врожай буряка і соняшника диктує ціни...мабуть.

Жадность диктует свои цены.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:чем кошелка в 200к.

Поки що гривнева її складова менше 17,5% річних не генерує.
Але через тиждень потрібно буде півфонду від Сосіса з 18,5% до Руслана під 16% переносити.
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