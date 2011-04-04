Мойша, шо за кипеш. Наберитесь терпения, сделайте паузу - скушайте Twix
Скоро и на нашей улице будет праздник
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 вер, 2020 19:38
Додано: Суб 26 вер, 2020 20:17
добавиться Ощад, так що Фонд умоцниться
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 26 вер, 2020 20:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну до Покрова я еще подожду, а там дальше... земля сырая будет, трудно копать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 26 вер, 2020 21:08
Re: Байки про банки і не тільки....
Уже и по зерну пошел кипишь. Страна чудес.
Куда не влезешь - везде можно варить , погуще всяких там депозитов.
Оборотка в 30к даст прибыли больше , чем кошелка в 200к.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 26 вер, 2020 21:43
Жадность диктует свои цены.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Суб 26 вер, 2020 22:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Поки що гривнева її складова менше 17,5% річних не генерує.
Але через тиждень потрібно буде півфонду від Сосіса з 18,5% до Руслана під 16% переносити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|