Goodman
ничего не понял.
сахар вроде по 12 - 14 грн. например в атб или сильпо
какой самогонщик покупает его у Вас за 20?
как?
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Додано: Нед 27 вер, 2020 18:38
Goodman
ничего не понял.
сахар вроде по 12 - 14 грн. например в атб или сильпо
какой самогонщик покупает его у Вас за 20?
как?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:40
Re: Байки про банки і не тільки....
а что там подробного?
За две недели литровые брали по 23-50 ....25-00 ТМ ДОБРА ТМ МАЙОЛА ТМ СЛАВИЯ ТМ Золото Таврии, ТМ Повный литр
Сейчас цена - все по 35.
Чудишь 30-ткою и хорошо. Согласен , это мелочевка, но все же.
PS По 30 уже не бралось, т к пошел рост и уже было неинтересно. .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:43
Re: Байки про банки і не тільки....
АТБ сетевой, но по регионам разные цены. По 14 в АТБ уже нет .
Динамика - 13,50 13,80 14 14,5 15 + + +
В Киеве. Днепре Харькове такой номер не пройдет , а на "сел1" гуляючи.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:55
АТБ
СИЛЬПО
Можно пересчитать в "честные литры"
Можно заказать онлайн, в сильпо от 500грн бесплатная доставка
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Ви не зрозуміли. Пан трейдер купує в АТБ і продає на сходах під Сільпо, використовуючи кредитне плече від пумби.[/quote]
Так это же арбитраж, в Сильпо товары на несколько грн всегда больше
.......
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:59
Re: Байки про банки і не тільки....
можно , но народ приучен к полнолитровым, где прописано 920г и можно продемонстрировать на весах. + посмотрите карту сети , есть целые зоны , где этих "благодетелей" нет и в помине.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 27 вер, 2020 19:04
Скорее всего очередная раскачка.
Или промо-акция для магазинов "деньги очень нужны"
На что только их не было: гречка, соль, масло, сахар, ИМБИРЬ, лимоны, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, яйца ...
На некоторые категории - и по нескольку раз уже. Или вообще сезонно и предсказуемо.
Пора разгонять очередную истерию, а то что-то людишки начали сильно экономить, и перестали нести денежки в магазины. Пора разгонять очередной "конец света", чтоб распродаться на год вперёд
Хотя да, на многие товары "борщевого набора" цены начали расти, есть такое. Опять же - у нас это традиционно. Даже как-то не удивляюсь
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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