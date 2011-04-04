Додано: Пон 28 вер, 2020 22:19

Фінкомітет Ради не підтримав збільшення платежів без ідентифікації з 5 до 25 тисяч



Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні в понеділок відмовився підтримати законопроект №3686 про збільшення максимальної суми грошового переказу без ідентифікації з 5 тис. грн до 25 тис. грн.



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



Відповідний законопроект підтримали дев'ять членів комітету, стільки ж утрималися і ще один проголосував "проти".



"Міністерство фінансів не підтримує цього законопроекту і просить... народних депутатів також його не підтримувати. По-перше... якщо у людини є картка, то вона вже автоматом ідентифікована.



.. Йдеться саме про неідентифікованих осіб і... про наші зобов'язання щодо імплементації норм для боротьби з фінансуванням тероризму й відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом", - зазначив під час засідання перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.



Він додав, що закон про фінмоніторинг, який передбачає максимальну суму платежу без ідентифікації на рівні 5 тис. грн, ухвалювали в рамках зобов'язань України під час отримання макрофінансової допомоги.



"Таке рішення точно не буде позитивним для наших відносин і із зовнішніми нашими партнерами, і в принципі в середині", - вважає перший заступник міністра фінансів.



Згідно з позицією авторів законопроекту №3686, 28 квітня 2020 року набув чинності закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", відповідно до якого максимальний розмір анонімних готівкових переказів було зменшено з 15 тис. грн до 5 тис. грн, що створило "значні незручності для простих громадян".



Відповідний законопроект було зареєстровано у Верховній Раді 18 червня.