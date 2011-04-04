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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1047104810491050>
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:38

Goodman
ничего не понял.
сахар вроде по 12 - 14 грн. например в атб или сильпо
какой самогонщик покупает его у Вас за 20?
как?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  uaprofi написав:а можно по подробнее
вот к примеру беру 1000 бутылок масла *30 грн = 30000


а что там подробного?
За две недели литровые брали по 23-50 ....25-00 ТМ ДОБРА ТМ МАЙОЛА ТМ СЛАВИЯ ТМ Золото Таврии, ТМ Повный литр
Сейчас цена - все по 35.
Чудишь 30-ткою и хорошо. Согласен , это мелочевка, но все же.

PS По 30 уже не бралось, т к пошел рост и уже было неинтересно. .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:43

Re: Байки про банки і не тільки....

  uaprofi написав:сахар вроде по 12 - 14 грн. например в атб или сильпо


АТБ сетевой, но по регионам разные цены. По 14 в АТБ уже нет .
Динамика - 13,50 13,80 14 14,5 15 + + +
В Киеве. Днепре Харькове такой номер не пройдет , а на "сел1" гуляючи.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:55

АТБ
Зображення

СИЛЬПО
Зображення

Можно пересчитать в "честные литры"
Можно заказать онлайн, в сильпо от 500грн бесплатная доставка :D
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:56

Re: Байки про банки і не тільки....

klug написав:
  Shaman написав:
  Goodman написав:[quote="5065309:ТИХИЙ"]Мойша, шо за кипеш.


Уже и по зерну пошел кипишь. Страна чудес.
Куда не влезешь - везде можно варить , погуще всяких там депозитов.
Оборотка в 30к даст прибыли больше , чем кошелка в 200к.


сахар, масло, зерно - с 30к там вообще нечего делать, и вообще без опыта там нефиг делать :wink:
были бы у нас фьючерсы - еще как-то можно поиграться.а с товаром - откроем новую ветку, как еще можно потерять деньги на с/х продукции :mrgreen:

Ви не зрозуміли. Пан трейдер купує в АТБ і продає на сходах під Сільпо, використовуючи кредитне плече від пумби.[/quote]

Так это же арбитраж, в Сильпо товары на несколько грн всегда больше
.......
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Можно пересчитать в "честные литры"


можно , но народ приучен к полнолитровым, где прописано 920г и можно продемонстрировать на весах. + посмотрите карту сети , есть целые зоны , где этих "благодетелей" нет и в помине.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:04

Скорее всего очередная раскачка.
Или промо-акция для магазинов "деньги очень нужны"

На что только их не было: гречка, соль, масло, сахар, ИМБИРЬ, лимоны, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, яйца ...

На некоторые категории - и по нескольку раз уже. Или вообще сезонно и предсказуемо.

Пора разгонять очередную истерию, а то что-то людишки начали сильно экономить, и перестали нести денежки в магазины. Пора разгонять очередной "конец света", чтоб распродаться на год вперёд :)

Хотя да, на многие товары "борщевого набора" цены начали расти, есть такое. Опять же - у нас это традиционно. Даже как-то не удивляюсь
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:09

Щось ніякої конкретики не почув
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:19

Фінкомітет Ради не підтримав збільшення платежів без ідентифікації з 5 до 25 тисяч

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні в понеділок відмовився підтримати законопроект №3686 про збільшення максимальної суми грошового переказу без ідентифікації з 5 тис. грн до 25 тис. грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний законопроект підтримали дев'ять членів комітету, стільки ж утрималися і ще один проголосував "проти".

"Міністерство фінансів не підтримує цього законопроекту і просить... народних депутатів також його не підтримувати. По-перше... якщо у людини є картка, то вона вже автоматом ідентифікована.

.. Йдеться саме про неідентифікованих осіб і... про наші зобов'язання щодо імплементації норм для боротьби з фінансуванням тероризму й відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом", - зазначив під час засідання перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Він додав, що закон про фінмоніторинг, який передбачає максимальну суму платежу без ідентифікації на рівні 5 тис. грн, ухвалювали в рамках зобов'язань України під час отримання макрофінансової допомоги.

"Таке рішення точно не буде позитивним для наших відносин і із зовнішніми нашими партнерами, і в принципі в середині", - вважає перший заступник міністра фінансів.

Згідно з позицією авторів законопроекту №3686, 28 квітня 2020 року набув чинності закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", відповідно до якого максимальний розмір анонімних готівкових переказів було зменшено з 15 тис. грн до 5 тис. грн, що створило "значні незручності для простих громадян".

Відповідний законопроект було зареєстровано у Верховній Раді 18 червня.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:06

Бодя зашкварився :mrgreen:
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Квесторе_поверніться
 
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