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jump написав:Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні в понеділок відмовився підтримати законопроект №3686 про збільшення максимальної суми грошового переказу без ідентифікації з 5 тис. грн до 25 тис. грн. Відповідний законопроект підтримали дев'ять членів комітету, стільки ж утрималися і ще один проголосував "проти".
Какая-то странная арифметика ))) Девять - За, 9 - воздержались, 1 - Против Всё - не поддерживаем, казуистика нашей Рады )))