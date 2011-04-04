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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1047104810491050
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:13

  Квесторе_поверніться написав:Бодя зашкварився :mrgreen:
https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/466 ... ennya.html

В первый раз что-ли
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:19

  jump написав:Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні в понеділок відмовився підтримати законопроект №3686 про збільшення максимальної суми грошового переказу без ідентифікації з 5 тис. грн до 25 тис. грн.
Відповідний законопроект підтримали дев'ять членів комітету, стільки ж утрималися і ще один проголосував "проти".


Какая-то странная арифметика )))
Девять - За, 9 - воздержались, 1 - Против
Всё - не поддерживаем, казуистика нашей Рады )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Бодя зашкварився :mrgreen:
https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/466 ... ennya.html

В первый раз что-ли

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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:42

Нас чекає інфляція...криза...немає нівкого грошенят шоб ОВДП прикупляти
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:19

найбільший боржник серед банків - 2ий держбанк

За сім місяців 2020 року державний банк Укрексім, який в цьому році очолив друг сім'ї президента України Володимира Зеленського Євген Мецгер, отримав найбільший серед український банків збиток — в 2,24 млрд грн. Саме через цей банк Укравтодор отримає кредит під держгарантії в розмірі 19,3 млрд грн на президентську програму будівництва доріг.
https://nv.ua/ukr/biz/finance/ukreksimb ... 14232.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:08

  greenozon написав:найбільший боржник серед банків - 2ий держбанк

За сім місяців 2020 року державний банк Укрексім, який в цьому році очолив друг сім'ї президента України Володимира Зеленського Євген Мецгер, отримав найбільший серед український банків збиток — в 2,24 млрд грн. Саме через цей банк Укравтодор отримає кредит під держгарантії в розмірі 19,3 млрд грн на президентську програму будівництва доріг.
https://nv.ua/ukr/biz/finance/ukreksimb ... 14232.html

Ше і Мій банк Зе під себе хотів забрати...але пішло щось не так. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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