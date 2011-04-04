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jump написав:Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні в понеділок відмовився підтримати законопроект №3686 про збільшення максимальної суми грошового переказу без ідентифікації з 5 тис. грн до 25 тис. грн. Відповідний законопроект підтримали дев'ять членів комітету, стільки ж утрималися і ще один проголосував "проти".
Какая-то странная арифметика ))) Девять - За, 9 - воздержались, 1 - Против Всё - не поддерживаем, казуистика нашей Рады )))
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За сім місяців 2020 року державний банк Укрексім, який в цьому році очолив друг сім'ї президента України Володимира Зеленського Євген Мецгер, отримав найбільший серед український банків збиток — в 2,24 млрд грн. Саме через цей банк Укравтодор отримає кредит під держгарантії в розмірі 19,3 млрд грн на президентську програму будівництва доріг. https://nv.ua/ukr/biz/finance/ukreksimb ... 14232.html
greenozon написав:найбільший боржник серед банків - 2ий держбанк
За сім місяців 2020 року державний банк Укрексім, який в цьому році очолив друг сім'ї президента України Володимира Зеленського Євген Мецгер, отримав найбільший серед український банків збиток — в 2,24 млрд грн. Саме через цей банк Укравтодор отримає кредит під держгарантії в розмірі 19,3 млрд грн на президентську програму будівництва доріг. https://nv.ua/ukr/biz/finance/ukreksimb ... 14232.html
Ше і Мій банк Зе під себе хотів забрати...але пішло щось не так.
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greenozon написав:найбільший боржник серед банків - 2ий держбанк
За сім місяців 2020 року державний банк Укрексім, який в цьому році очолив друг сім'ї президента України Володимира Зеленського Євген Мецгер, отримав найбільший серед український банків збиток — в 2,24 млрд грн. Саме через цей банк Укравтодор отримає кредит під держгарантії в розмірі 19,3 млрд грн на президентську програму будівництва доріг. https://nv.ua/ukr/biz/finance/ukreksimb ... 14232.html
"Кузница на Рыбальском" не платит по кредиту под госгарантии "Укрэксимбанку" с начала 2020
"Кузница на Рыбальском" не платит по кредиту под госгарантии Укрэксимбанку с начала года "Кузница на Рыбальском" не платит по кредиту под госгарантии Укрэксимбанку с начала года Судостроительный завод “Кузница на Рыбальском” (ранее – “Ленинская кузница”, Киев) с начала текущего года перестал платить по кредиту под государственные гарантии, взятому у Государственного экспортно-импортного банка.
Об этом говорится на портале данных Министерства финансов.
Данный кредит был привлечен в 2017 году на 528,98 млн гривен для повышения обороноспособности и безопасности государства Украина.
В то время завод принадлежал бывшему Президенту Петру Порошенко.
В июле текущего года Министерство финансов, как гарант по кредиту, выплатило Укрэксимбанку 101,77 млн гривен.
Из них 81,38 млн гривен составила выплата по телу кредита за январь-май текущего года, 19,85 млн гривен – проценты за январь-апрель, и еще 539 тыс. гривен – пеня.
Банки уже не соромляться платити за гривневими депозитами 5% річних Депозитний огляд, ставки за депозитами, гроші в банку, відкрити депозит, розмістити вклад, інвестиції
На гривневих депозитах на 12 місяців все ще можна заробити 12% річних. Однак кожен п'ятий банк знову знизив дохідність вкладів. Що зараз обіцяють клієнтам невеликі банки з депозитним портфелем фізосіб від 250 млн до 1 млрд грн, читайте в новому огляді «Мінфіну».