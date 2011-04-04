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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 вер, 2020 12:27
Скупердяй
ну банки ж не больные выдавать гривну, очень любящую падать в 2-3 раза под низкие %, толи дело брать
Кешбечные карты!
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Додано: Сер 30 вер, 2020 12:46
lubopytnaya написав:
,
Лично я вчера открыла депозит под 12,5% с пополнением, PIN-банк.
" максимальна загальна сума поповнення за ввесь період дії вкладу не може перевищувати розмір початкової суми розміщення коштів на вклад"
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:13
J написав: lubopytnaya написав:
,
Лично я вчера открыла депозит под 12,5% с пополнением, PIN-банк.
" максимальна загальна сума поповнення за ввесь період дії вкладу не може перевищувати розмір початкової суми розміщення коштів на вклад"
Ну да.
Для меня такой вариант подходит.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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