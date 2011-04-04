Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 вер, 2020 12:27
Скупердяй
ну банки ж не больные выдавать гривну, очень любящую падать в 2-3 раза под низкие %, толи дело брать
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Сер 30 вер, 2020 12:46
lubopytnaya написав:
,
Лично я вчера открыла депозит под 12,5% с пополнением, PIN-банк.
" максимальна загальна сума поповнення за ввесь період дії вкладу не може перевищувати розмір початкової суми розміщення коштів на вклад"
J
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:13
J написав: lubopytnaya написав:
,
Лично я вчера открыла депозит под 12,5% с пополнением, PIN-банк.
" максимальна загальна сума поповнення за ввесь період дії вкладу не може перевищувати розмір початкової суми розміщення коштів на вклад"
Ну да.
Для меня такой вариант подходит.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:50
omb написав: greenozon
у нас попокорна много, сидим наблюдаем
У меня попкорн заканчивается через 3,5 месяца. Лячно становится...
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jay2004
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:32
jay2004 в валюту перелится и пересидеть не вариант?
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:02
omb написав: jay2004
в валюту перелится и пересидеть не вариант?
А мож в крипту?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 30 вер, 2020 20:05
jay2004 написав: omb написав: greenozon
у нас попокорна много, сидим наблюдаем
У меня попкорн заканчивается через 3,5 месяца. Лячно становится...
В Порохбанці на 10 років нема під 18%?
Свого часу інформував...не агітував.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 20:08
Вже Катерину з Твітера почали виколуповати.
https://finance.liga.net/bank/novosti/r ... ala-krizis
Грандбанкір Шева десь її далеко в НБУ задвинув.
Сидить як мишка в нірці.
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Квесторе_поверніться
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Подякував: 2 раз.
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