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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1048104910501051
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:27

Скупердяй ну банки ж не больные выдавать гривну, очень любящую падать в 2-3 раза под низкие %, толи дело брать :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:46

  lubopytnaya написав:,
Лично я вчера открыла депозит под 12,5% с пополнением, PIN-банк.


" максимальна загальна сума поповнення за ввесь період дії вкладу не може перевищувати розмір початкової суми розміщення коштів на вклад"
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:13

  J написав:
  lubopytnaya написав:,
Лично я вчера открыла депозит под 12,5% с пополнением, PIN-банк.


" максимальна загальна сума поповнення за ввесь період дії вкладу не може перевищувати розмір початкової суми розміщення коштів на вклад"

Ну да.
Для меня такой вариант подходит.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:50

  omb написав:greenozon у нас попокорна много, сидим наблюдаем


У меня попкорн заканчивается через 3,5 месяца. Лячно становится...
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
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      А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
      Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:32

jay2004 в валюту перелится и пересидеть не вариант?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:02

  omb написав:jay2004 в валюту перелится и пересидеть не вариант?

А мож в крипту?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:05

  jay2004 написав:
  omb написав:greenozon у нас попокорна много, сидим наблюдаем


У меня попкорн заканчивается через 3,5 месяца. Лячно становится...

В Порохбанці на 10 років нема під 18%?
Свого часу інформував...не агітував. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:08

Вже Катерину з Твітера почали виколуповати.
https://finance.liga.net/bank/novosti/r ... ala-krizis
Грандбанкір Шева десь її далеко в НБУ задвинув. :(
Сидить як мишка в нірці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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