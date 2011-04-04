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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1049105010511052
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:39

  lubopytnaya написав:А что, "Айбокс Банк" всё еще работает?
Сегодня Минфин внезапно предложил мне открыть там годовой депозит под 11,6%

https://iboxbank.online/ua/viddilennya.html
Яке відділення для Вас найзручніше?
Мотористи вроді 12% дають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:22

  jay2004 написав:
  omb написав:jay2004 в валюту перелится и пересидеть не вариант?


В бетон.


Долярчик інвестує в бетон 8)

це знак! піраміда незабаром навернеться :lol:
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