Яке відділення для Вас найзручніше?
Мотористи вроді 12% дають.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:39
Яке відділення для Вас найзручніше?
Мотористи вроді 12% дають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:22
Додано: Чет 01 жов, 2020 11:52
Господа, киньте плиз ссылку на сводную таблицу ставок по депозитам,исчезла закладка
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:00
эту?
дык она устаревшая
viewtopic.php?p=5058853#p5058853
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:06
Мизантрóп
Да, спасибо)
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:07
цю таблицю люди самі оновлювали руками, але походу вже давно там нічого не оновлював...
на мінфіні чи тут, на фінансах є актуальні таблиці депозитів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:10
Re: Байки про банки і не тільки....
на раз1 сам1 актупльними е стовби, власноруч засаджен1 в потр1бний час.
пурнати в довгострокове депо, да ще в грн - щось не хочеться 1 не можеться.
Чекаю на дурню, п1сля 25. що в корн1 зм1нить ставки.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:37
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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