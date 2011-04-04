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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1050105110521053>
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:39

  lubopytnaya написав:А что, "Айбокс Банк" всё еще работает?
Сегодня Минфин внезапно предложил мне открыть там годовой депозит под 11,6%

https://iboxbank.online/ua/viddilennya.html
Яке відділення для Вас найзручніше?
Мотористи вроді 12% дають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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  jay2004 написав:
  omb написав:jay2004 в валюту перелится и пересидеть не вариант?


В бетон.


Долярчик інвестує в бетон 8)

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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:52

Господа, киньте плиз ссылку на сводную таблицу ставок по депозитам,исчезла закладка
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:00

  IMPRINTER написав:Господа, киньте плиз ссылку на сводную таблицу ставок по депозитам,исчезла закладка

эту? http://far.pp.ua/banks/deposits.html
дык она устаревшая
viewtopic.php?p=5058853#p5058853
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:06

Мизантрóп

Да, спасибо)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:07

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:Господа, киньте плиз ссылку на сводную таблицу ставок по депозитам,исчезла закладка

эту? http://far.pp.ua/banks/deposits.html
дык она устаревшая
viewtopic.php?p=5058853#p5058853


цю таблицю люди самі оновлювали руками, але походу вже давно там нічого не оновлював...

на мінфіні чи тут, на фінансах є актуальні таблиці депозитів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:на мінфіні чи тут, на фінансах є актуальні таблиці депозитів


на раз1 сам1 актупльними е стовби, власноруч засаджен1 в потр1бний час.
пурнати в довгострокове депо, да ще в грн - щось не хочеться 1 не можеться.
Чекаю на дурню, п1сля 25. що в корн1 зм1нить ставки.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:п1сля 25

І після виборів Байдена.
Слідкуєм за інфляцією в Неньці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:46

  lubopytnaya написав:А что, "Айбокс Банк" всё еще работает?
Сегодня Минфин внезапно предложил мне открыть там годовой депозит под 11,6%


вже пару місяців висить в бонусній програмі той банк

https://minfin.com.ua/ua/deposits/1041- ... 820&term=0

але є одне але - мін сума 65 000
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:52

Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике :) .
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.
Востаннє редагувалось 500 в Чет 01 жов, 2020 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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