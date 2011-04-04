ЭЦП у вас на токене ?
Как раз сегодня оплатил -
Оплата за засіб Sekure Token-337K по рах.... від 30.09
965 грн
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:59
ЭЦП у вас на токене ?
Как раз сегодня оплатил -
Оплата за засіб Sekure Token-337K по рах.... від 30.09
965 грн
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:03
нет, на обычной флешке, но она используется только как носитель именно этой подписи и в посторонних портах не бывает физически. по сути эта конкретная подпись делалась именно для ПФ и социалки и больше нигде и никак не использовалась.
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:06
500 за вирус не думали? ведь гугль аккаунт собирает пароли тоже
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:12
я не храню пароли в браузерах или где-либо по причине ненужности и недоверия, кроме как вот от форума или прочих некритичных профилей. и будь в письме другой пароль, то было бы ясно откуда он мог утечь.
пароль от ЭЦП бегемота вводится вручную и только в 2 местах.
вирус исключать полностью нельзя, но обстоятельства говорят, что это маловероятно да и не вирус это должен быть, а именно логгер, но в потоке с логгера не бывает данных об этой почте: надо либо анализировать очень давно либо очень широко, но нафига такие усилия в отношении меня ?
+ понимая, как он должен быть устроен, и если это сделано грамотно, то у меня может не хватить квалификации его найти в условиях Вин10, если он вообще реально существует в моем случае. Да и сама Вин10 по сути магистральный кейлогер.
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:56
500
Чи використовуєте якісь сторонні розширення у браузері? Враховуючи, що ключ живе рік і Ваш алгоритм генерації паролів, чи можете приблизно оцінити часові рамки витоку, якщо це дійсно витік з Прихвату?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 01 жов, 2020 23:06
Пароль был одинаковый для текущей и прошлой подписи. Более нигде не использовался. Срок - примерно 1,5-2 года.
Впервые подпись выпускалась для кабинета ПФУ, потом понадобилась для ДИИ, но ДИЯ перенаправила на ИОЦ Минсоцполитики. Более ЭЦП не использовалась нигде.
Пароль на вход в Приват24 другой и вводится на этом компьютере достаточно часто, а от ЭЦП в единичных случаях. Было бы менее удивительно увидеть пароль от Приват24.
Востаннє редагувалось 500 в Чет 01 жов, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 жов, 2020 23:09
Додано: Чет 01 жов, 2020 23:09
Додано: Чет 01 жов, 2020 23:15
Re: Байки про банки і не тільки....
Надо было сразу на токен новую подпись записывать. ЭЦП не выходит за пределы токена.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
|