Додано: Чет 01 жов, 2020 22:12

Goodman написав: 500 за вирус не думали? ведь гугль аккаунт собирает пароли тоже за вирус не думали? ведь гугль аккаунт собирает пароли тоже

я не храню пароли в браузерах или где-либо по причине ненужности и недоверия, кроме как вот от форума или прочих некритичных профилей. и будь в письме другой пароль, то было бы ясно откуда он мог утечь.пароль от ЭЦП бегемота вводится вручную и только в 2 местах.вирус исключать полностью нельзя, но обстоятельства говорят, что это маловероятно да и не вирус это должен быть, а именно логгер, но в потоке с логгера не бывает данных об этой почте: надо либо анализировать очень давно либо очень широко, но нафига такие усилия в отношении меня ?+ понимая, как он должен быть устроен, и если это сделано грамотно, то у меня может не хватить квалификации его найти в условиях Вин10, если он вообще реально существует в моем случае. Да и сама Вин10 по сути магистральный кейлогер.