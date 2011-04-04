RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1050105110521053
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:59

  500 написав:Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи


ЭЦП у вас на токене ?

Как раз сегодня оплатил -
Оплата за засіб Sekure Token-337K по рах.... від 30.09
965 грн
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18529
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4451 раз.
Подякували: 7172 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:03

нет, на обычной флешке, но она используется только как носитель именно этой подписи и в посторонних портах не бывает физически. по сути эта конкретная подпись делалась именно для ПФ и социалки и больше нигде и никак не использовалась.
500
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 11.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:06

500 за вирус не думали? ведь гугль аккаунт собирает пароли тоже
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3648
З нами з: 23.11.14
Подякував: 641 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:12

  Goodman написав:500 за вирус не думали? ведь гугль аккаунт собирает пароли тоже

я не храню пароли в браузерах или где-либо по причине ненужности и недоверия, кроме как вот от форума или прочих некритичных профилей. и будь в письме другой пароль, то было бы ясно откуда он мог утечь.
пароль от ЭЦП бегемота вводится вручную и только в 2 местах.
вирус исключать полностью нельзя, но обстоятельства говорят, что это маловероятно да и не вирус это должен быть, а именно логгер, но в потоке с логгера не бывает данных об этой почте: надо либо анализировать очень давно либо очень широко, но нафига такие усилия в отношении меня ?
+ понимая, как он должен быть устроен, и если это сделано грамотно, то у меня может не хватить квалификации его найти в условиях Вин10, если он вообще реально существует в моем случае. Да и сама Вин10 по сути магистральный кейлогер.
500
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 11.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:56

500
Чи використовуєте якісь сторонні розширення у браузері? Враховуючи, що ключ живе рік і Ваш алгоритм генерації паролів, чи можете приблизно оцінити часові рамки витоку, якщо це дійсно витік з Прихвату?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4836
З нами з: 18.08.14
Подякував: 207 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:04

Перевыпущена подпись, старая отозвана, пароль новые. Посмотрим.
500
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 11.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:06

  klug написав:500
Чи використовуєте якісь сторонні розширення у браузері? Враховуючи, що ключ живе рік і Ваш алгоритм генерації паролів, чи можете приблизно оцінити часові рамки витоку, якщо це дійсно витік з Прихвату?


Пароль был одинаковый для текущей и прошлой подписи. Более нигде не использовался. Срок - примерно 1,5-2 года.
Впервые подпись выпускалась для кабинета ПФУ, потом понадобилась для ДИИ, но ДИЯ перенаправила на ИОЦ Минсоцполитики. Более ЭЦП не использовалась нигде.
Пароль на вход в Приват24 другой и вводится на этом компьютере достаточно часто, а от ЭЦП в единичных случаях. Было бы менее удивительно увидеть пароль от Приват24.
Востаннє редагувалось 500 в Чет 01 жов, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
500
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 11.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:09

  500 написав:в посторонних портах не бывает физически. по сути эта конкретная подпись делалась именно для ПФ и социалки и больше нигде и никак не использовалась.


а где вы её делали?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2590
З нами з: 26.02.09
Подякував: 313 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:09

  Амвросий написав:
  500 написав:в посторонних портах не бывает физически. по сути эта конкретная подпись делалась именно для ПФ и социалки и больше нигде и никак не использовалась.


а где вы её делали?


приват24
500
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 11.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:15

Re: Байки про банки і не тільки....

500 написав:Перевыпущена подпись, старая отозвана, пароль новые. Посмотрим.


Надо было сразу на токен новую подпись записывать. ЭЦП не выходит за пределы токена.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18529
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4451 раз.
Подякували: 7172 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 1050105110521053
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216734
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84605
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22220
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17517)
01.10.2020 23:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.