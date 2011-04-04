приват формирует подпись в виде файла и браузер качает его.
как его напрямую в токен писать?
при наличии пароля эту подпись у меня надо еще стащить, а она на флешке, которая стационарно не вставлена. в общем-то особой проблемы и стащить нет , если вредоносное по уже развернуто у меня, но как записать ключ на токен мимо системы, если она уже снифит все похожее на ключ?
Кстати, при выпуске новой подписи приват старые не деактивирует. Это надо делать вручную самому. Иначе старые подписи, у которых не вышел срок, будут рабочими.