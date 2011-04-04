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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1051105210531054
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:23

  freeze написав:
500 написав:Перевыпущена подпись, старая отозвана, пароль новые. Посмотрим.


Надо было сразу на токен новую подпись записывать. ЭЦП не выходит за пределы токена.


приват формирует подпись в виде файла и браузер качает его.
как его напрямую в токен писать?

при наличии пароля эту подпись у меня надо еще стащить, а она на флешке, которая стационарно не вставлена. в общем-то особой проблемы и стащить нет , если вредоносное по уже развернуто у меня, но как записать ключ на токен мимо системы, если она уже снифит все похожее на ключ?

Кстати, при выпуске новой подписи приват старые не деактивирует. Это надо делать вручную самому. Иначе старые подписи, у которых не вышел срок, будут рабочими.
500
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:58

  freeze написав:
500 написав:Перевыпущена подпись, старая отозвана, пароль новые. Посмотрим.


Надо было сразу на токен новую подпись записывать. ЭЦП не выходит за пределы токена.

З сертифіката пароль не відновлюється, тому в даному випадку не має різниці на флешці він зберігався чи на токені - вимагачі відновили пароль не з файлу, а перехопили десь по дорозі. У теорії, пароль взагалі не мав би ніде зберігатися, ні на серверах Прихвату, ні, тим більше, на сервісах, що аутентифікують користувача за цим сертифікатом, тому, знову ж у теорії, взагалі не мало б бути можливості його звідкись злити. На скільки я можу судити, то пошта у сертифікаті теж ніде не фігурує.

500
То встановлені у Вас додаткові розширення у браузері чи ні?
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