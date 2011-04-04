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Надо было сразу на токен новую подпись записывать. ЭЦП не выходит за пределы токена.
приват формирует подпись в виде файла и браузер качает его. как его напрямую в токен писать?
при наличии пароля эту подпись у меня надо еще стащить, а она на флешке, которая стационарно не вставлена. в общем-то особой проблемы и стащить нет , если вредоносное по уже развернуто у меня, но как записать ключ на токен мимо системы, если она уже снифит все похожее на ключ?
Кстати, при выпуске новой подписи приват старые не деактивирует. Это надо делать вручную самому. Иначе старые подписи, у которых не вышел срок, будут рабочими.
Надо было сразу на токен новую подпись записывать. ЭЦП не выходит за пределы токена.
З сертифіката пароль не відновлюється, тому в даному випадку не має різниці на флешці він зберігався чи на токені - вимагачі відновили пароль не з файлу, а перехопили десь по дорозі. У теорії, пароль взагалі не мав би ніде зберігатися, ні на серверах Прихвату, ні, тим більше, на сервісах, що аутентифікують користувача за цим сертифікатом, тому, знову ж у теорії, взагалі не мало б бути можливості його звідкись злити. На скільки я можу судити, то пошта у сертифікаті теж ніде не фігурує.
500 То встановлені у Вас додаткові розширення у браузері чи ні?
500 написав:Коллеги, происходит какая-то фигня. На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам. Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем. Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же. Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота. Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты. Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике . Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась. В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии: 1) Утечка из бегемота. 2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля. 3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю. Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.
Год назад такая же фигня пришла десятке сотрудников на старую почту со старым доменом, которую лет 5 уже никто не использует, но где стояла переадресация. ЭПЦ, ИОЦ, приват и прочая магия - этим сотрудникам очень далека. На то, что отправителем стоял адрес собственного почтового ящика, программер только тихо матюкнулся и послал всех ламеров в сад