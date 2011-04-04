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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1051105210531054
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:23

  freeze написав:
500 написав:Перевыпущена подпись, старая отозвана, пароль новые. Посмотрим.


Надо было сразу на токен новую подпись записывать. ЭЦП не выходит за пределы токена.


приват формирует подпись в виде файла и браузер качает его.
как его напрямую в токен писать?

при наличии пароля эту подпись у меня надо еще стащить, а она на флешке, которая стационарно не вставлена. в общем-то особой проблемы и стащить нет , если вредоносное по уже развернуто у меня, но как записать ключ на токен мимо системы, если она уже снифит все похожее на ключ?

Кстати, при выпуске новой подписи приват старые не деактивирует. Это надо делать вручную самому. Иначе старые подписи, у которых не вышел срок, будут рабочими.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:58

  freeze написав:
500 написав:Перевыпущена подпись, старая отозвана, пароль новые. Посмотрим.


Надо было сразу на токен новую подпись записывать. ЭЦП не выходит за пределы токена.

З сертифіката пароль не відновлюється, тому в даному випадку не має різниці на флешці він зберігався чи на токені - вимагачі відновили пароль не з файлу, а перехопили десь по дорозі. У теорії, пароль взагалі не мав би ніде зберігатися, ні на серверах Прихвату, ні, тим більше, на сервісах, що аутентифікують користувача за цим сертифікатом, тому, знову ж у теорії, взагалі не мало б бути можливості його звідкись злити. На скільки я можу судити, то пошта у сертифікаті теж ніде не фігурує.

500
То встановлені у Вас додаткові розширення у браузері чи ні?
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 03:42

500

у Вас установлено како-либо дополнение в браузере (или было установлено) например - качалка фильмов, антиреклама, переводилка.
и было соединение без https:
так и перехватили
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:21

  500 написав:Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике :) .
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.

Год назад такая же фигня пришла десятке сотрудников на старую почту со старым доменом, которую лет 5 уже никто не использует, но где стояла переадресация.
ЭПЦ, ИОЦ, приват и прочая магия - этим сотрудникам очень далека.
На то, что отправителем стоял адрес собственного почтового ящика, программер только тихо матюкнулся и послал всех ламеров в сад
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:00

Re: Байки про банки і не тільки....

Ставки європейський центробанків...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:33

chipmunk и зачем оно тут? когда у нас будет экономика, как в Европе и надежность валюты как у евро, то тогда да, эта информация интересна
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:39

  omb написав:и зачем оно тут?


ну надо-же знать, что нас ждет через год-два :)
Амвросий
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