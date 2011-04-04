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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:07
omb написав:chipmunk
и зачем оно тут? когда у нас будет экономика, как в Европе и надежность валюты как у евро, то тогда да, эта информация интересна
Про тарифи також гутарили, куди нам європейські тарифи при українських зряплатах ... і нічого, живемо по новому. Так, що не здивуюсь, якщо ставки по депо стануть европейськими і ми зробимо їх разом
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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