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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1052105310541055
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:07

  omb написав:chipmunk и зачем оно тут? когда у нас будет экономика, как в Европе и надежность валюты как у евро, то тогда да, эта информация интересна

Про тарифи також гутарили, куди нам європейські тарифи при українських зряплатах ... і нічого, живемо по новому. Так, що не здивуюсь, якщо ставки по депо стануть европейськими і ми зробимо їх разом :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:49

  Скупердяй написав:
  omb написав:chipmunk и зачем оно тут? когда у нас будет экономика, как в Европе и надежность валюты как у евро, то тогда да, эта информация интересна

Про тарифи також гутарили, куди нам європейські тарифи при українських зряплатах ... і нічого, живемо по новому. Так, що не здивуюсь, якщо ставки по депо стануть европейськими і ми зробимо їх разом :mrgreen:

Он євро відносно долара як гуляє...щось подібне і з гривнею.
Залишилось інфляцію загнати близько до нуля і ставки по депо близькі до нуля.
Але щось в це не вірять.
Мінфіну позичають в основному біля 10%.
НБУ як лох дає рефінанс під 6% втрачаючи при цьому навар.
Долар 28-40 ...а хто вірить шо він зможе відкотитися хоча б до 27?
ОЛігархи розхитують ситуацію в Неньці Україні.
Таке враження шо Ахметов вже і Зелених прикупив.
А на місцевих виборах ділки всяких мастей під всіма прапорами сунуть дерибанити на місцях...може воно і не так але складається таке враження.
Війна з пу не закінчилась і в любий момент може вибухнути.
Тривожно...за Неньку. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:38

Скупердяй да? И где в Европе тариф на жек по 5-6грн за квадрат?
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Війна з пу не закінчилась і в любий момент може вибухнути.
Тривожно...за Неньку


Просто НЕ НАГАНЯЙТЕ. Для ПУ вже час втрачено + должны быть мотивы и понимание, что потом делать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Просто НЕ НАГАНЯЙТЕ. Для ПУ вже час втрачено + должны быть мотивы и понимание, что потом делать.


Тема не про то, но я коротенько. Война в НК началась в 1988 году. И была в законсервированном состоянии большую часть из последующих 32 лет. Но сейчас вот опять.

Не думаю что Пу не попробует повторить свой русскоосвободительский подвиг. Просто надо, чтоб как и в 2014 году, Украина оказалась ослабленной и даже не столько военно, сколько властно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:22

Re: Байки про банки і не тільки....

Уважаемые коллеги! Ставки по депо особенно в валюте стремятся к 0! Так вот куда девать валюту? Особенно евро... Давайте будем обсуждать, делится инфой.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:15

ihorsic
держать в самом надёжном банке Украины - Exime, и получать хоть что-то, но при этом не забывать про размер гарантированной суммы.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:18

  ihorsic написав:Уважаемые коллеги! Ставки по депо особенно в валюте стремятся к 0! Так вот куда девать валюту? Особенно евро... Давайте будем обсуждать, делится инфой.

Матрац, панчоха чи глечик прикопаний в саду :mrgreen:
Крім нерухомості більше немає куди вкладати в неньці, але для нерухомості треба мати цілий горщик монеток і треба розбиратись в ринку, щоб не купити неліквід :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:46

  Скупердяй написав:Матрац, панчоха чи глечик прикопаний в саду


в саду может быть сырость.
дожди идут. снегопады потом таят. потом нужно запоминать где капать
лучше в надёжный банк
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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