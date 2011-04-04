ну да, в самому "надежному" із збиткових
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:33
ну да, в самому "надежному" із збиткових
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:39
Да и бетон тяжело назвать альтернативой депо или груше, т.к. кроме покупки, есть ещё другая работа (поиск, выселение, ремонты, оплаты, соседи и т.п.) - т.е. это не "пассивный доход", а работа. Да и доходность оставляет желать лучшего
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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