ну да, в самому "надежному" із збиткових
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:33
ну да, в самому "надежному" із збиткових
+50грн !
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:39
Да и бетон тяжело назвать альтернативой депо или груше, т.к. кроме покупки, есть ещё другая работа (поиск, выселение, ремонты, оплаты, соседи и т.п.) - т.е. это не "пассивный доход", а работа. Да и доходность оставляет желать лучшего
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:58
Національний банк спростив процедуру віддаленої ідентифікації та верифікації банківських клієнтів з цифровим паспортом у мобільному застосунку Дія.
Відтепер громадянам під час дистанційного відкриття рахунку в банку не потрібно фізично пред’являти ID-картку або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку Дія.
+50грн !
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Додано: Нед 04 жов, 2020 13:00
"матрас" - это условное название всех видом хранение денег банковского счета, а именно:
- в матрасе
- в подушке
- под грушой
- в сливном бочке
и т.п. ... банковская ячейка тоже подпадает под понятие "матрас"
тут уже каждый сам волен выбирать форму ... принципиально то, что они вне банковского счета.
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Pig Lives Matter
Додано: Нед 04 жов, 2020 13:32
Валюта поза банківською системою не є легалізованою...про це теж слід памятати.
Мало шо влада придумає.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 13:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Я все квиташки по валютобмену и снятию храню с 1998г, хай раХує
... делайте хоть что-нибудь!
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