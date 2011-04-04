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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1053105410551056
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:33

  uaprofi написав:ihorsic
держать в самом надёжном банке Украины - Exime, и получать хоть что-то, но при этом не забывать про размер гарантированной суммы.



ну да, в самому "надежному" із збиткових

https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/8/664863/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:39

  Скупердяй написав:Матрац, панчоха чи глечик прикопаний в саду
Крім нерухомості більше немає куди вкладати в неньці, але для нерухомості треба мати цілий горщик монеток і треба розбиратись в ринку, щоб не купити неліквід

Да и бетон тяжело назвать альтернативой депо или груше, т.к. кроме покупки, есть ещё другая работа (поиск, выселение, ремонты, оплаты, соседи и т.п.) - т.е. это не "пассивный доход", а работа. Да и доходность оставляет желать лучшего
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:58

Національний банк спростив процедуру віддаленої ідентифікації та верифікації банківських клієнтів з цифровим паспортом у мобільному застосунку Дія.
Відтепер громадянам під час дистанційного відкриття рахунку в банку не потрібно фізично пред’являти ID-картку або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку Дія.

https://thedigital.gov.ua/news/vidteper ... -pasportom
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:00

  uaprofi написав:
  Скупердяй написав:Матрац, панчоха чи глечик прикопаний в саду


в саду может быть сырость.
дожди идут. снегопады потом таят. потом нужно запоминать где капать
лучше в надёжный банк


"матрас" - это условное название всех видом хранение денег банковского счета, а именно:
- в матрасе
- в подушке
- под грушой
- в сливном бочке
и т.п. ... банковская ячейка тоже подпадает под понятие "матрас"
тут уже каждый сам волен выбирать форму ... принципиально то, что они вне банковского счета.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:32

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:
  Скупердяй написав:Матрац, панчоха чи глечик прикопаний в саду


в саду может быть сырость.
дожди идут. снегопады потом таят. потом нужно запоминать где капать
лучше в надёжный банк


"матрас" - это условное название всех видом хранение денег банковского счета, а именно:
- в матрасе
- в подушке
- под грушой
- в сливном бочке
и т.п. ... банковская ячейка тоже подпадает под понятие "матрас"
тут уже каждый сам волен выбирать форму ... принципиально то, что они вне банковского счета.

Валюта поза банківською системою не є легалізованою...про це теж слід памятати.
Мало шо влада придумає. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Валюта поза банківською системою не є легалізованою...про це теж слід памятати.
Мало шо влада придумає.

Я все квиташки по валютобмену и снятию храню с 1998г, хай раХує
... делайте хоть что-нибудь!
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