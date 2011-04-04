Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:10
Re: Байки про банки і не тільки....
Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:20
сути это не меняет
прибыль не есть надёжность.
убыток не значит не надёжный.
на данный момент как по мне самый надёжный
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:12
Re: Байки про банки і не тільки....
Докапіталізовують...тому і надійний.
Сіма
ПРиват
Мій банк
Газмяс
Ця четвірка найнадійніша.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:17
та нее, ну как это?
у меня ж бумажков на 10 моих теперешних активов (в уе), хай еще пересчитывают и доплачивают инфляционных
Я так понимаю, шо депутаты примут, шо активы прошлых периодов от 100Куе+хавира/дом+машина налогом не облагаются. Они б еще и яхту сюда втулили, ну думаю не получится
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Це звідки такі розклади?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:33
вангую
...лаана: машина не моложе 5 лет
Вот думаю обновлять свой автопарк или уже всьооо... типа ж кризис
... делайте хоть что-нибудь!
|