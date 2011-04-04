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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1054105510561057
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:шо под 0-ю декларашку они ж тож этот тоннаж и посчитают

Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:20

  greenozon написав:
  uaprofi написав:ihorsic
держать в самом надёжном банке Украины - Exime, и получать хоть что-то, но при этом не забывать про размер гарантированной суммы.



ну да, в самому "надежному" із збиткових

https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/8/664863/


сути это не меняет

прибыль не есть надёжность.
убыток не значит не надёжный.

на данный момент как по мне самый надёжный
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  uaprofi написав:по мне самый надёжный

Докапіталізовують...тому і надійний.
Сіма
ПРиват
Мій банк
Газмяс
Ця четвірка найнадійніша.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:17

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:шо под 0-ю декларашку они ж тож этот тоннаж и посчитают

Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?

та нее, ну как это?
у меня ж бумажков на 10 моих теперешних активов (в уе), хай еще пересчитывают и доплачивают инфляционных :mrgreen:
Я так понимаю, шо депутаты примут, шо активы прошлых периодов от 100Куе+хавира/дом+машина налогом не облагаются. Они б еще и яхту сюда втулили, ну думаю не получится :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:Я так понимаю, шо депутаты примут, шо активы прошлых периодов от 100Куе+хавира/дом+машина налогом не облагаются

Це звідки такі розклади?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:33

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Я так понимаю, шо депутаты примут, шо активы прошлых периодов от 100Куе+хавира/дом+машина налогом не облагаются

Це звідки такі розклади?

вангую :)
...лаана: машина не моложе 5 лет :)
Вот думаю обновлять свой автопарк или уже всьооо... типа ж кризис 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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