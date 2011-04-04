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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1055105610571058
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:56

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:шо под 0-ю декларашку они ж тож этот тоннаж и посчитают

Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?

та нее, ну как это?
у меня ж бумажков на 10 моих теперешних активов (в уе), хай еще пересчитывают и доплачивают инфляционных :mrgreen:
Я так понимаю, шо депутаты примут, шо активы прошлых периодов от 100Куе+хавира/дом+машина налогом не облагаются. Они б еще и яхту сюда втулили, ну думаю не получится :mrgreen:


а 300 тыс грн необлахаемых не желаете ? :mrgreen: там даже до полумиллиона в их разговорах и существующих законопроектах не дотягивали. Это им можно десятки миллионов задекларировать и ни копейки налога не заплатить, а обычным людям - насчитают все до копейки при необходимости.
И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:59

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:шо под 0-ю декларашку они ж тож этот тоннаж и посчитают

Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?

Це звідки такі розклади? (с) Квесторе_поверніться
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vitaliy_berdinskikh
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