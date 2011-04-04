clientage написав:
та нее, ну как это?
у меня ж бумажков на 10 моих теперешних активов (в уе), хай еще пересчитывают и доплачивают инфляционных
Я так понимаю, шо депутаты примут, шо активы прошлых периодов от 100Куе+хавира/дом+машина налогом не облагаются. Они б еще и яхту сюда втулили, ну думаю не получится
а 300 тыс грн необлахаемых не желаете ? там даже до полумиллиона в их разговорах и существующих законопроектах не дотягивали. Это им можно десятки миллионов задекларировать и ни копейки налога не заплатить, а обычным людям - насчитают все до копейки при необходимости.
И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь