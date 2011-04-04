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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 04 жов, 2020 20:48
Амвросий написав: clientage написав:
Я все квиташки по валютобмену и снятию храню с 1998г, хай раХує
Если запретят хождение иностранной валюты это мало чем поможет
А в какой постсоветской сране уже запретили хождение инвалюты?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:56
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
шо под 0-ю декларашку они ж тож этот тоннаж и посчитают
Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?
та нее, ну как это?
у меня ж бумажков на 10 моих теперешних активов (в уе), хай еще пересчитывают и доплачивают инфляционных
Я так понимаю, шо депутаты примут, шо активы прошлых периодов от 100Куе+хавира/дом+машина налогом не облагаются
. Они б еще и яхту сюда втулили, ну думаю не получится
а 300 тыс грн необлахаемых не желаете ?
там даже до полумиллиона в их разговорах и существующих законопроектах не дотягивали. Это им можно десятки миллионов задекларировать и ни копейки налога не заплатить, а обычным людям - насчитают все до копейки при необходимости.
И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь
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Alex2007
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:59
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
шо под 0-ю декларашку они ж тож этот тоннаж и посчитают
Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?
Це звідки такі розклади? (с) Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:04
Alex2007 написав:
И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь
А толку от этих квитанций, именными они были очень короткий период времени, а всё остальное без идентификации - может с корзины подобрано с точки зрения налоговой.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:10
freeze написав: Alex2007 написав:
И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь
А толку от этих квитанций, именными они были очень короткий период времени, а всё остальное без идентификации - может с корзины подобрано с точки зрения налоговой.
и деньги с депо не считаются первичным доходом и не подтверждют его легальность ... это первое ... как будет проходить нудевое декларирование и будет ли оно вообще - никто не знает
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Додано: Пон 05 жов, 2020 00:41
500 написав:
Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике
.
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.
банальное совпадение - этот спам рассчитан на вот такое, а вдруг совпадет, делайте более сложные пароли. По элементарным правилам безопасности приват, как и любой более менее серьезный сервис пароли хранить не должен, а только хеш-код, который можно из пароля получить, а вот обратную операцию сделать нельзя, т.е. из хеш-кода пароль получить никак.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 00:48
freeze написав: 500 написав:
Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи
ЭЦП у вас на токене ?
Как раз сегодня оплатил -
Оплата за засіб Sekure Token-337K по рах.... від 30.09
965 грн
менял в начале года токен (точнее новый ключ прописывали) в ощаде. Минут 10 мучались, весте с удаленной поддержкой, а потом вопрос (меня убил), а вы пин код 123456 не меняли случайно? Я - конечно, а как его можно было оставить? Там круглые глаза и - так у нас еще никто не менял... Мы сбросим, а вы потом поменяйте опять. А вы говорите токен внешний, пароли, утечки...
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Додано: Пон 05 жов, 2020 01:14
Alex2007 написав: clientage написав: clientage написав:
шо под 0-ю декларашку они ж тож этот тоннаж и посчитают
Квесторе_поверніться написав:
Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?
та нее, ну как это?
у меня ж бумажков на 10 моих теперешних активов (в уе), хай еще пересчитывают и доплачивают инфляционных
Я так понимаю, шо депутаты примут, шо активы прошлых периодов от 100Куе+хавира/дом+машина налогом не облагаются
. Они б еще и яхту сюда втулили, ну думаю не получится
а 300 тыс грн необлахаемых не желаете ?
там даже до полумиллиона в их разговорах и существующих законопроектах не дотягивали. Это им можно десятки миллионов задекларировать и ни копейки налога не заплатить, а обычным людям - насчитают все до копейки при необходимости.
И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь
то чеки на термобумаге не рассмотреть, нсли хранить не правильно, а квитанции печатались принтером, так что почти как новые.
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