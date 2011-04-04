RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1055105610571058
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:48

  Амвросий написав:
  clientage написав:Я все квиташки по валютобмену и снятию храню с 1998г, хай раХує


Если запретят хождение иностранной валюты это мало чем поможет :D

А в какой постсоветской сране уже запретили хождение инвалюты?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32536
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2592 раз.
Подякували: 3809 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:56

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:шо под 0-ю декларашку они ж тож этот тоннаж и посчитают

Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?

та нее, ну как это?
у меня ж бумажков на 10 моих теперешних активов (в уе), хай еще пересчитывают и доплачивают инфляционных :mrgreen:
Я так понимаю, шо депутаты примут, шо активы прошлых периодов от 100Куе+хавира/дом+машина налогом не облагаются. Они б еще и яхту сюда втулили, ну думаю не получится :mrgreen:


а 300 тыс грн необлахаемых не желаете ? :mrgreen: там даже до полумиллиона в их разговорах и существующих законопроектах не дотягивали. Это им можно десятки миллионов задекларировать и ни копейки налога не заплатить, а обычным людям - насчитают все до копейки при необходимости.
И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь :lol:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2484
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:59

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:шо под 0-ю декларашку они ж тож этот тоннаж и посчитают

Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?

Це звідки такі розклади? (с) Квесторе_поверніться
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1519
З нами з: 06.08.19
Подякував: 359 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:04

  Alex2007 написав:И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь

А толку от этих квитанций, именными они были очень короткий период времени, а всё остальное без идентификации - может с корзины подобрано с точки зрения налоговой.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18562
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4456 раз.
Подякували: 7177 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:10

  freeze написав:
  Alex2007 написав:И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь

А толку от этих квитанций, именными они были очень короткий период времени, а всё остальное без идентификации - может с корзины подобрано с точки зрения налоговой.


и деньги с депо не считаются первичным доходом и не подтверждют его легальность ... это первое ... как будет проходить нудевое декларирование и будет ли оно вообще - никто не знает
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37716
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6011 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:41

  500 написав:Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике :) .
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.

банальное совпадение - этот спам рассчитан на вот такое, а вдруг совпадет, делайте более сложные пароли. По элементарным правилам безопасности приват, как и любой более менее серьезный сервис пароли хранить не должен, а только хеш-код, который можно из пароля получить, а вот обратную операцию сделать нельзя, т.е. из хеш-кода пароль получить никак.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6217
З нами з: 20.01.15
Подякував: 388 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:48

  freeze написав:
  500 написав:Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи


ЭЦП у вас на токене ?

Как раз сегодня оплатил -
Оплата за засіб Sekure Token-337K по рах.... від 30.09
965 грн

менял в начале года токен (точнее новый ключ прописывали) в ощаде. Минут 10 мучались, весте с удаленной поддержкой, а потом вопрос (меня убил), а вы пин код 123456 не меняли случайно? Я - конечно, а как его можно было оставить? Там круглые глаза и - так у нас еще никто не менял... Мы сбросим, а вы потом поменяйте опять. А вы говорите токен внешний, пароли, утечки...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6217
З нами з: 20.01.15
Подякував: 388 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 01:14

  Alex2007 написав:
  clientage написав:
  clientage написав:шо под 0-ю декларашку они ж тож этот тоннаж и посчитают
  Квесторе_поверніться написав:Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?

та нее, ну как это?
у меня ж бумажков на 10 моих теперешних активов (в уе), хай еще пересчитывают и доплачивают инфляционных :mrgreen:
Я так понимаю, шо депутаты примут, шо активы прошлых периодов от 100Куе+хавира/дом+машина налогом не облагаются. Они б еще и яхту сюда втулили, ну думаю не получится :mrgreen:


а 300 тыс грн необлахаемых не желаете ? :mrgreen: там даже до полумиллиона в их разговорах и существующих законопроектах не дотягивали. Это им можно десятки миллионов задекларировать и ни копейки налога не заплатить, а обычным людям - насчитают все до копейки при необходимости.
И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь :lol:

то чеки на термобумаге не рассмотреть, нсли хранить не правильно, а квитанции печатались принтером, так что почти как новые.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6217
З нами з: 20.01.15
Подякував: 388 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1055105610571058
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216759
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84619
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.