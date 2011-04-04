RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1055105610571058
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:10

  freeze написав:
  Alex2007 написав:И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь

А толку от этих квитанций, именными они были очень короткий период времени, а всё остальное без идентификации - может с корзины подобрано с точки зрения налоговой.


и деньги с депо не считаются первичным доходом и не подтверждют его легальность ... это первое ... как будет проходить нудевое декларирование и будет ли оно вообще - никто не знает
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37717
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6011 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:41

  500 написав:Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике :) .
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.

банальное совпадение - этот спам рассчитан на вот такое, а вдруг совпадет, делайте более сложные пароли. По элементарным правилам безопасности приват, как и любой более менее серьезный сервис пароли хранить не должен, а только хеш-код, который можно из пароля получить, а вот обратную операцию сделать нельзя, т.е. из хеш-кода пароль получить никак.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6215
З нами з: 20.01.15
Подякував: 388 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:48

  freeze написав:
  500 написав:Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи


ЭЦП у вас на токене ?

Как раз сегодня оплатил -
Оплата за засіб Sekure Token-337K по рах.... від 30.09
965 грн

менял в начале года токен (точнее новый ключ прописывали) в ощаде. Минут 10 мучались, весте с удаленной поддержкой, а потом вопрос (меня убил), а вы пин код 123456 не меняли случайно? Я - конечно, а как его можно было оставить? Там круглые глаза и - так у нас еще никто не менял... Мы сбросим, а вы потом поменяйте опять. А вы говорите токен внешний, пароли, утечки...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6215
З нами з: 20.01.15
Подякував: 388 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 01:14

  Alex2007 написав:
  clientage написав:
  clientage написав:шо под 0-ю декларашку они ж тож этот тоннаж и посчитают
  Квесторе_поверніться написав:Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?

та нее, ну как это?
у меня ж бумажков на 10 моих теперешних активов (в уе), хай еще пересчитывают и доплачивают инфляционных :mrgreen:
Я так понимаю, шо депутаты примут, шо активы прошлых периодов от 100Куе+хавира/дом+машина налогом не облагаются. Они б еще и яхту сюда втулили, ну думаю не получится :mrgreen:


а 300 тыс грн необлахаемых не желаете ? :mrgreen: там даже до полумиллиона в их разговорах и существующих законопроектах не дотягивали. Это им можно десятки миллионов задекларировать и ни копейки налога не заплатить, а обычным людям - насчитают все до копейки при необходимости.
И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь :lol:

то чеки на термобумаге не рассмотреть, нсли хранить не правильно, а квитанции печатались принтером, так что почти как новые.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6215
З нами з: 20.01.15
Подякував: 388 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:11

Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України та Сологубу Дмитру Романовичу, заступнику Голови Національного банку України.

Висловити недовіру першому заступнику Голови Національного банку України Рожковій Катерині Вікторівні та заступнику Голови Національного банку України Сологубу Дмитру Романовичу.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-natsionalnogo-banku-rozglyanula-pitannya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu-nbu-nizku-organizatsiynih-ta-kadrovih-pitan
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37717
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6011 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:31

Re: Байки про банки і не тільки....

IMPRINTER написав:Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України та Сологубу Дмитру Романовичу, заступнику Голови Національного банку України.

Одних посварили іншу нагородили))
"На початку засідання Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин та Голова Національного банку Кирило Шевченко, за дорученням Верховної Ради України, вручили Ричаківській Вірі Іванівні Почесну грамоту Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом та вагомий внесок у розвиток банківської системи нашої держави."
stryzhko
 
Повідомлень: 1327
З нами з: 04.10.16
Подякував: 330 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:17

  IMPRINTER написав:Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України та Сологубу Дмитру Романовичу, заступнику Голови Національного банку України.

Висловити недовіру першому заступнику Голови Національного банку України Рожковій Катерині Вікторівні та заступнику Голови Національного банку України Сологубу Дмитру Романовичу.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-natsionalnogo-banku-rozglyanula-pitannya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu-nbu-nizku-organizatsiynih-ta-kadrovih-pitan

Всі під НБУ ...захистимо Катерину та Дмитра. :mrgreen:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34654
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:19

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України та Сологубу Дмитру Романовичу, заступнику Голови Національного банку України.

Висловити недовіру першому заступнику Голови Національного банку України Рожковій Катерині Вікторівні та заступнику Голови Національного банку України Сологубу Дмитру Романовичу.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-natsionalnogo-banku-rozglyanula-pitannya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu-nbu-nizku-organizatsiynih-ta-kadrovih-pitan

Всі під НБУ ...захистимо Катерину та Дмитра. :mrgreen:

Эт уже им толсто намекают, шо пора валить, шо Зешники сами курс будут дальше рисовать :)
Димона жалко :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32540
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2592 раз.
Подякували: 3810 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:28

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України та Сологубу Дмитру Романовичу, заступнику Голови Національного банку України.

Висловити недовіру першому заступнику Голови Національного банку України Рожковій Катерині Вікторівні та заступнику Голови Національного банку України Сологубу Дмитру Романовичу.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-natsionalnogo-banku-rozglyanula-pitannya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu-nbu-nizku-organizatsiynih-ta-kadrovih-pitan

Всі під НБУ ...захистимо Катерину та Дмитра. :mrgreen:

Эт уже им толсто намекают, шо пора валить, шо Зешники сами курс будут дальше рисовать :)

Димона жалко :(

"Обидва рішення є незаконними, у Ради НБУ немає ніяких повноважень - виносити догану. Це адміністративні відносини, а вони (Сологуб і Рожкова - ред.) не є їх підлеглими", - вважає джерело.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34654
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:31

Квесторе_поверніться Он Вам не Димон....., жал1йте перес1чних , у них д1йсно важка доля. Эти просто же уедут жить в Ландон ....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3663
З нами з: 23.11.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1055105610571058
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216773
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84630
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22231
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.